அமைச்சர் சிவலிங்கே கவுடா, ஹாசன் கலெக்டர் மீது மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி ஊழல் குற்றச்சாட்டு
அமைச்சர் சிவலிங்கே கவுடா, ஹாசன் கலெக்டர் மீது மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி ஊழல் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 09, 2026 04:10 AM
ஹாசன்: அமைச்சர் சிவலிங்கேகவுடா மற்றும் ஹாசன் கலெக்டர் லதா குமாரி ஆகியோர் மீது, மத்திய கனரக தொழில் துறை அமைச்சர் குமாரசாமி ஊழல் குற்றச்சாட்டை கூறியுள்ளது, சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹாசன் கலெக்டர் லதாகுமாரியின் செயலர் சசிகிரணுடையது என கூறப்படும், ‘வாட்ஸாப் சாட்’களை, ஹாசனில் ஊடகத்தினர் சந்திப்பில், மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி நேற்று வெளியிட்டார்.
பின் அவர் அளித்த பேட்டி:
சில கிரஷர்களுக்கு லைசென்ஸ் அளிப்பது சம்பந்தப்பட்ட மூன்று கோப்புகளை பற்றி, ‘வாட்ஸாப் சாட்’களில் பேசியுள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில், அமைச்சர் சிவலிங்கேகவுடா, கலெக்டர் லதா குமாரியின் அலுவலகம் உட்பட பலருக்கு பணம் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்பது போன்ற உரையாடல்களும் நடந்துள்ளன.
‘சாட்’டில், ‘மூன்று ஆண்டுகளாக, உங்கள் மூலமாக எவ்வளவு பணிகளை செய்ய வைத்தேன். நீங்கள் கேட்ட பணத்தை கொடுத்தேன். இப்போது இவ்வளவு பணம் கேட்கிறீர்களே’ என, ஒருவர் கேட்டுள்ளார். இதற்கு கலெக்டரின் செயலர் அளித்த பதிலில், ‘நீங்கள் தரும் பணத்தில், டி.சி.,க்கும் மிச்சமுள்ள பணத்தை எங்கள் செக்ஷனுக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும்’ என கூறியுள்ளார்.
இதே உரையாடலில், நடப்பாண்டு ஏப்ரலில் ஒரு பணிக்காக, 15 லட்சம் பெற்றதும், பணத்துக்காக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து, நெருக்கடி தருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. மூன்று கோப்புகளுக்கும் 60 லட்சம் ரூபாய் அளிக்கும்படி கேட்டுள்ள அம்சங்களும் உள்ளன.
போன் உரையாடலில் ஹாசன் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் சிவலிங்கேகவுடா, எம்.பி., ஷ்ரேயஸ் படேல், அரசிகெரே தாசில்தார் சந்தோஷ், ஹாசன் தாசில்தார் கீதாவின் பெயர்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.
யாரோ ஒரு அதிகாரி, இந்த ஆவணங்களை என்னிடம் கொடுத்தார். மாநிலத்தில் ஒரு ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டாலும், தன்னிடம் புகார் அளிக்கும்படி முதல்வர் சிவகுமார் கூறியிருந்தார். இப்போது இதற்கு என்ன பதில் அளிப்பார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
என் மீது பொய்யான ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை பரப்புகின்றனர். நான் சட்டவிரோதமாக எதையும் செய்யவில்லை. இது குறித்து, ஆழமாக விசாரணை நடத்தி, உண்மையை பகிரங்கப்படுத்தும்படி, சைபர் கிரைம் பிரிவில் புகார் அளித்துள்ளேன். விசாரணை நடத்தி உண்மை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும். எனக்கெதிராக ஆதாரமற்ற தகவல்களை பரப்புவோர் மீது, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
– லதா குமாரி, ஹாசன் கலெக்டர்
ஹாசன் கலெக்டர் லதா குமாரி சிறப்பாக பணியாற்றுகிறார். சிலர் தாங்கள் கூறியபடி பணியாற்றவில்லை என்பதால், லதா குமாரி மீது குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். அமைச்சர் சிவலிங்கேகவுடா வருத்த வேண்டாம். நமது எதிரிகள் வலுவானவர்களாக இருந்தால் மட்டுமே, நம்மால் சிறப்பாக பணியாற்ற முடியும். யாருக்கும் பயப்படாமல் பணியாற்றலாம் என, அமைச்சரிடம் கூறியுள்ளேன்.
– சிவகுமார், முதல்வர்