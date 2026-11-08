குடிகாரன் போல பேசும் பிரியங்க் மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி தாக்கு
குடிகாரன் போல பேசும் பிரியங்க் மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி தாக்கு
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 09:06 PM
பெங்களூரு: ‘‘மாலை நேர குடிகாரனை போன்று உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே பேசுகிறார்,’’ என மத்திய கனரக தொழில் துறை அமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்தார்.
‘தேர்வாணைய முறைகேட்டின் தந்தை குமாரசாமி’ என்று உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கூறினார். இதற்கு பதிலளித்து நேற்று பெங்களூரில் குமாரசாமி அளித்த பேட்டி:
இம்மாநிலத்தின் உள்துறை அமைச்சர், மாலை நேர குடிகாரனை போன்று பேசுகிறார். நீங்கள் 17 உதவி பொறியாளர்களை நியமிக்கவில்லையா; அதை நான் செய்தேனா? கால்நடை அதிகாரி தேர்வை நான் நடத்தினேனா? அமலாக்க துறை சோதனையால் தான் இவையெல்லாம் வெளிவந்தன. அதிகாரி ஞானேந்திராவை அழைத்து வந்து ரிசார்ட்டில் தங்க வைத்தேனா?
ம.ஜ.த., 100 இடங்களில் வென்றது போல காட்டிக் கொள்வதாக விமர்சிக்கிறீர்கள். எங்கள் கட்சி 30 முதல் 40 இடங்களை மட்டுமே வென்று முதல்வரானது. கே.பி.எஸ்.சி., எனும் கர்நாடக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் என்பதற்கு பதிலாக, கே.இ.ஏ., எனும் கர்நாடக தேர்வு ஆணையம் மூலம் தேர்வு நடத்த போகின்றனர்.
ஏற்கனவே இதில் பல ஊழல்கள் நடந்துள்ளன. இதை விசாரிக்க தேஷ்பாண்டே தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது. அவர்கள் அளித்தார்களா, இல்லையா என்பது இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை. இன்னும் பல குழப்பங்கள் உள்ளன. இதற்கு மத்தியில், நீங்கள் தேர்வு நடத்த போகிறீர்கள். அதை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்பதே என் யோசனை.
அரசு பயிர் காப்பீட்டு வழங்க தவறினால் அதை அறிவிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே, பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளனர். இதை திசை திருப்ப, விவசாயிகளுக்கு 2,500 ரூபாய் கூடுதலாக நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் சிவகுமார் கூறி, திசை திருப்புகிறார்.
பெங்களூரு தெற்கு மாவட்டத்தில், நான்கு மருத்துவ கல்லுாரிகளை துவங்கியதாக கூறுகின்றனர். ராஜிவ்காந்தி மருத்துவ கல்லுாரியை அவர்கள் துவங்கியதாகவும் கூறுகின்றனர். நான் முதல்வராக இருந்தபோதே, அமைச்சரவை இதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. வெற்று பேச்சு பேசுவதை நிறுத்துங்கள்.
எதிர்காலத்தில் 100 சதவீத எத்தனால் வாகனங்களை கொண்டுவர மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது 20 சதவீதம் மட்டுமே உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.