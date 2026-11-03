பால் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு மத்திய அமைச்சர் ஷோபா கைது
பால் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு மத்திய அமைச்சர் ஷோபா கைது
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:47 PM
பெங்களூரு: பால் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்திய, மத்திய தொழிலாளர் நல துறை இணையமைச்சர் ஷோபா உள்ளிட்ட பா.ஜ., மகளிர் அணியினர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கர்நாடகாவில் பால் விலை, லிட்டருக்கு 8 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு இருப்பதை கண்டித்து, பா.ஜ., மகளிர் அணி சார்பில் பெங்களூரு சுதந்திர பூங்காவில் நேற்று போராட்டம் நடந்தது.
மகளிர் அணி தலைவி மஞ்சுளா தேவி தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில், மத்திய தொழிலாளர் நல துறை இணையமைச்சர் ஷோபா உள்ளிட்ட பெண் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பால் விலையை உயர்த்தி சாமானிய மக்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பதாக கூறி, பால் கேன்களை தலையில் வைத்து அரசுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர்.
போராட்டத்தின் போது ஷோபா பேசியதாவது:
காங்கிரஸ் ஆட்சியின் நிர்வாகம், நான்கு மாதங்களாக சீர் கெட்டு விட்டது. மாநிலம் தற்போது மோசமான நிலைக்கு சென்று உள்ளது. முதல்வர் சிவகுமார் பணக்காரர். அவர் நினைத்தால் என்ன வேண்டும் என்றாலும் வாங்கலாம். ஆனால் சாமானிய மக்களை கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும்.
பால் விலையில் ஒரு ரூபாய், இரண்டு ரூபாய் அதிகரித்து இருந்தால் கூட பரவாயில்லை. ஒரே நேரத்தில் 8 ரூபாய் உயர்த்தி இருப்பது சரியல்ல. இந்த விலை உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும். பா.ஜ., ஆட்சியின் போது விவசாயிகளுக்கு, அரசு கருவூலத்தில் இருந்து மானியம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இவர்கள் மக்களிடம் இருந்து பணத்தை பறிக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பின், ஷோபா உள்ளிட்டவர்கள் சுதந்திர பூங்காவில் இருந்து வெளியே வந்து, சாலையில் நின்று போராட்டம் நடத்தினர். பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார், ஷோபா உள்ளிட்ட பா.ஜ., மகளிர் அணியினரை கைது செய்து பஸ்களில் ஏற்றினர். உப்பார்பேட் போலீஸ் நிலையம் அழைத்து செல்லப்பட்ட அவர்கள், சிறிது நேரத்தில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.