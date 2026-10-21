கர்நாடகாவில் ‘பிளாக்மெயில்’ அரசு மத்திய அமைச்சர் ஷோபா குற்றச்சாட்டு
கர்நாடகாவில் ‘பிளாக்மெயில்’ அரசு மத்திய அமைச்சர் ஷோபா குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 08:02 PM
மைசூரு: ‘‘கர்நாடகாவில் பிளாக் மெயில் அரசு உள்ளது. கட்சி மற்றும் அரசுக்குள்ளேயே பிளாக்மெயில் செய்து கொண்டு, ஆட்சி நடத்துகின்றனர்,’’ என மத்திய அமைச்சர் ேஷாபா குற்றம் சாட்டினார்.
மைசூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
சித்தராமையாவை பிளாக்மெயில் செய்து, ரா ஜினாமா செய்ய வைத்தனர் என்ற செய்தி பரவியுள்ளது. கர்நாடகாவுக்கு இது ஒரு கரும்புள்ளி. பதவி, அதிகாரத்துக்காக யார் யாரையோ பிளாக்மெயில் செய்கின்றனர். மிரட்டி ராஜினாமா செய்ய வைப்பது வெட்கக்கேடானது.
நமது மாநிலத்தில் என்ன நடக்கிறது என, மற்ற மாநிலத்தினர் கேட்கின்றனர். இது யாருக்கும் மதிப்பை தராது. இத்தகைய அவலத்துக்கு, முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இது பற்றி சிறப்பு விசாரணை குழு அமைத்து, விசாரணை நடத்த வேண்டும். தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். ஸ்டிங் ஆப்பரேஷன் மற்றும் சிடி அரசியலுக்கு, முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என, முதல்வர் சிவகுமாரிடம் கேட்டு கொள்கிறேன்.
வழக்கம் போன்று, நடப்பாண்டும் சாமுண்டி மலையில் ஏறி, சாமுண்டீஸ்வரியை தரிசனம் செய்தோம். தசரா யானைகளை பராமரிக்கும் பாகன்கள், உதவியாளர்களுக்கு உணவளித்தோம். நாட்டில் வறட்சி நிலவுகிறது. எனவே தாய் சாமுண்டீஸ்வரி, அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும், விவசாயிகள் நலமாக இருக்கும்படி, பிரார்த்தனை செய்தோம்.
பாகன்கள் மற்றும் உதவியாளர்களை பார்ப்பது, எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எங்கள் அரசு இருந்த போது, இவர்களை அரசு ஊழியர்களாக அறிவித்தோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.