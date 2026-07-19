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﻿ துமகூரில் தான் விமான நிலையம் வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் சோமண்ணா வலியுறுத்தல்

﻿ துமகூரில் தான் விமான நிலையம் வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் சோமண்ணா வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:03 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:03 PM

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பெங்களூரு: ''துமகூரின் சிரா என்ற இடத்தில் தான் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் கட்ட வேண்டும்,'' என, ரயில்வே துறை இணை அமைச்சர் சோமண்ணா, மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது குறித்து, மத்திய அமைச்சர் சோமண்ணா அளித்த பேட்டி:

கர்நாடக அரசு, இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் கட்ட, திட்டம் வகுத்துள்ளது. இந்த விமான நிலையத்தை, துமகூரு மாவட்டத்தின் சிரா என்ற இடத்தில் கட்ட வேண்டும் என, மாநிலத்தின் பெரும்பாலான மக்கள் பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

சிராவில் புதிய விமான நிலையம் கட்டுவதால், கர்நாடகாவின் பல்வேறு முக்கிய மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்கு, உதவியாக இருக்கும்.

கடிதம் கடந்தாண்டு மார்ச் 20ம் தேதியன்று, துமகூரு, சிக்கமகளூரு, தாவணகெரே, சித்ரதுர்கா, பல்லாரி, ஹாவேரி, ராய்ச்சூர் உட்பட, பல மாவட்டங்களின் எம்.எல்.ஏ.,க்கள், எனக்கு கடிதம் எழுதினர்.

இதன்படி, அதே ஆண்டு ஏப்ரல் 22ம் தேதி, மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடுவுக்கு கடிதம் எழுதி, இப்பகுதி மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கோரிக்கையை தெரிவித்தேன்.

ஏற்கனவே பெங்களூரை மையப்படுத்தி, பல மேம்பாட்டு பணிகளை கர்நாடக அரசு செய்துள்ளது. பெங்களூருக்கு மாற்றாக, மாநிலத்தின் மற்ற நகரங்களை மேம்படுத்துவது, மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பொறுப்பாகும்.

துமகூரின், சிரா அருகில் புதிய விமான நிலையம் கட்டுவதால், சுற்றுப்புற மாவட்டங்கள் முன்னேறும்.

சிராவின் சுற்றுப்பகுதியில், மும்பை - பெங்களூரு தொழில் காரிடார், தேசிய முதலீடு மற்றும் உற்பத்தி மண்டலம், சென்னை - பெங்களூரு தொழில் காரிடார், கர்நாடக தொழிற் பகுதி மேம்பாட்டு ஆணைய தொழிற் பகுதிகள் உள்ளன. பல்வேறு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், மாநில நெடுஞ்சாலைகள், புதிய ரயில் பாதைகள் என, அனைத்தும் வலுப்பெறும்.

150 கி.மீ., சிராவில் பெருமளவில் அரசு நிலம் உள்ளது. தேவையான அடிப்படை வசதிகளும் உள்ளன. இந்த இடம் பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து, 150 கி.மீ., தொலைவில் உள்ளது. மத்திய மற்றும் வட மாவட்டங்களின் மக்களுக்கு விமான பயணம் எளிதாக இருக்கும். முதலீட்டாளர்களுக்கு ஊக்கம் கிடைக்கும்.

எனவே, சிராவில் புதிய விமான நிலையம் கட்டும்படி, மத்திய விமான போக்குவரத்து துறையிடம் வலியுறுத்தினேன்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

கர்நாடகாவின் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம், துமகூரில் அமைக்க வேண்டும் என, ஆரம்பத்தில் இருந்தே கூறி வருகிறேன். மாநில பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திராவும், இதையே கூறியுள்ளார். தொழில்நுட்ப கமிட்டி, நெலமங்களாவின், குனிகல் சாலை, பிடதி பகுதிகளை ஆய்வு செய்து, மாநில அரசிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது. இதை பரிசீலித்து, அரசு முடிவு செய்யும். துமகூரின் சிரா என்ற இடத்தில் விமான நிலையம் கட்டினால், 20 மாவட்டங்களின் மக்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். - ஜி.பரமேஸ்வர், துணைமுதல்வர்



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