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﻿ குழந்தையை மருத்துவமனையில் விட்டு ஓடிய மணமாகாத 'தாய்'

﻿ குழந்தையை மருத்துவமனையில் விட்டு ஓடிய மணமாகாத 'தாய்'

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:44 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:44 PM

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சிக்கபல்லாபூர்: மருத்துவமனையில் பச்சிளம் குழந்தையை போட்டு விட்டு, ஓடிப்போன, மணமாகாத தாயை, போலீசார் தேடுகின்றனர். அக்குழந்தையை மருத்துவமனையிலேயே, தற்போது பராமரிக்கின்றனர்.

பெங்களூரு ரூரல் மாவட்டம், தேவனஹள்ளியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர் பிரசவத்துக்காக சேர்ந்திருந்தார். அவருக்கு ஜூலை 26ம் தேதியன்று, ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

குழந்தையின் எடை குறைவாக இருந்ததாலும், மூச்சுத்திணறல் இருந்ததாலும், கூடுதல் சிகிச்சைக்காக, சிக்கபல்லாபூர் நகரின் தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.

இங்குள்ள பச்சிளம் குழந்தைகள் பராமரிப்பு பிரிவில், குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அங்கு, குழந்தையின் தாய், நேற்று முன்தினம் இல்லாதது, டாக்டரின் கவனத்துக்கு வந்தது.

சந்தேகமடைந்த அவர், மருத்துவமனை முழுதும் தேடி பார்க்கும்படி, ஊழியர்களிடம் கூறினார். அவர்களும் தேடி பார்த்த போது, எங்குமே அந்த குழந்தையின் தாய் இல்லாதது தெரிந்தது.

அதன் பின், சிக்கபல்லாபூர் நகர போலீஸ் நிலையத்தில், மருத்துவமனை நிர்வாகம் புகார் அளித்தது. போலீசாரும் குழந்தையின் தாயை தேடினர்.

தகவலறிந்த மகளிர், குழந்தைகள் நலத்துறை அதிகாரிகள், மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்வையிட்டனர். பெண்ணுக்கு பிரசவம் நடந்த தேவனஹள்ளி மருத்துவமனைக்கும், அதிகாரிகள் சென்றனர்.

அவரது ஆவணங்கள் உட்பட, மற்ற விபரங்களை ஆய்வு செய்தனர். ஆவணங்களின்படி அந்த இளம்பெண், ஹாவேரியை சேர்ந்தவர்; திருமணமாகாதவர் என்பது தெரிந்தது.

அவரை போலீசார் தேடுகின்றனர். தற்போது மருத்துவமனையின் நர்ஸ் பராமரிப்பில் அந்த குழந்தை உள்ளது.

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