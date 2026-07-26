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﻿ உபலோக் ஆயுக்தா நீதிபதி வீரப்பா நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வு

﻿ உபலோக் ஆயுக்தா நீதிபதி வீரப்பா நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:28 PM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:28 PM

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பாகல்கோட்: நகராட்சி அலுவலகத்துக்கு, திடீரென வந்து ஆய்வு செய்த, உப லோக் ஆயுக்தா நீதிபதி வீரப்பா, அங்கிருந்த குளறுபடிகளை கண்டு அதிருப்தியடைந்து, அதிகாரிகளை கண்டித்தார்.

உப லோக் ஆயுக்தா நீதிபதி வீரப்பா, அவ்வப்போது அரசு மருத்துவமனைகள், அலுவலகங்கள் உட்பட, பல இடங்களுக்கு திடீரென சென்று, ஆய்வு செய்கிறார்.

அதே போல நேற்று முன் தினம், பாகல்கோட் நகரின் பல அரசு நிறுவனங்களுக்கு சென்றார். நகராட்சி அலுவலகத்துக்கு சென்று, ஆவணங்களை பரிசீலித்தார்.

நகராட்சி கமிஷனரின் அலுவலக அறை வாசலில், 'இங்கு பொதுமக்கள் நுழைய அனுமதியில்லை' என, போர்டு வைத்திருப்பதை கண்டு கோபமடைந்தார். உடனடியாக அதிகாரிகளை கண்டித்த நீதிபதி, 'அரசு அலுவலகங்களுக்கு, பொதுமக்கள் செல்லக்கூடாது என்றால், வேறு யார் செல்ல வேண்டும்.

இத்தகைய போர்டை நான் எங்கும் பார்க்கவில்லை. உடனடியாக அகற்றுங்கள்' என உத்தரவிட்டார்.

நீதிபதி வீரப்பா அளித்த பேட்டி:

நகராட்சி கமிஷனரின் அறைக்கு, பொது மக்கள் செல்லக்கூடாது என, போர்டு வைத்துள்ளனர். இது எனக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது. பொதுமக்கள் இங்கு வராமல், வேறு யார் செல்ல முடியும். 17 மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ளேன். எங்கும் இது போன்ற போர்டை, நான் பார்க்கவில்லை.

ஆய்வின் போது, நகராட்சி அதிகாரிகள் சரியான ஒத்துழைப்பு தரவில்லை. நான்கு பொறியாளர்கள் பற்றி, தகவல் தரவில்லை.

நிலம் ஆக்கிரமிப்பு குறித்து, நோட்டீஸ் அளித்துள்ளனர். ஆனால் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும், ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற, எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

நோட்டீஸ் அளித்து என்ன பயன். எந்த அளவுக்கு ஆக்கிரமிப்பு, விதிமீறல் நடந்துள்ளது என, விரிவான அறிக்கை கேட்டுள்ளேன். சரியாக பணியாற்றாத அதிகாரிகள் மீது, நடவடிக்கை எடுப்பேன். நான் வருவதை அறிந்து, நகராட்சி கமிஷனர் விடுமுறையில் சென்றுள்ளார்.

பாகல்கோட் நகராட்சி மற்றும் பாகல்கோட் நகர மேம்பாட்டு ஆணையம் ஒருங்கிணைப்புடன் பணியாற்றவில்லை. இது குறித்து பரிசீலித்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது, வழக்கு பதிவு செய்வேன்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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