சித்தராமையா பற்றி பெண் பேசும் வீடியோ ம.ஜ.த., சமூக ஊடக பிரிவின் 2 பேர் ஆஜர்
சித்தராமையா பற்றி பெண் பேசும் வீடியோ ம.ஜ.த., சமூக ஊடக பிரிவின் 2 பேர் ஆஜர்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:14 PM
பெங்களூரு: முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா பற்றி, பெண் ஒருவர் பேசும் ‘வீடியோ வெளியான வழக்கில், ம.ஜ.த., சமூக ஊடக பிரிவின், 2 பேர் விசாரணைக்கு ஆஜராகினர்.
காங்கிரஸ் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா பற்றி, பெண் ஒருவர் பேசும் ரகசிய வீடியோ வெளியான வழக்கை விசாரிக்கும், பெங்களூரு சி.சி.பி., போலீசார் நேற்று முன்தினம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘சித்தராமையா பற்றி வீடியோவில் பெண் பேசியதில் எந்த உண்மையும் இல்லை. பெண் கூறிய குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் புனையப்பட்டவை’ என்று குறிப்பிட்டு இருந்தனர்.
இதற்கிடையில், அந்த பெண் பேசிய வீடியோவை, சமூக வலைத்தளங்களில் பரவ விட்டதாக, ம.ஜ.த.,வின் சமூக ஊடக பிரிவில் பணியாற்றும் மோகன் கவுடா, சந்தன் ஆகியோர் விசாரணைக்கு ஆஜராக சி.சி.பி., போலீசார் சம்மன் அனுப்பினர்.
அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகினர். முன்ஜாமின் கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தனர்.
அவர்களுக்கு முன்ஜாமின் கிடைத்ததை தொடர்ந்து, சி.சி.பி., போலீசார் முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு ஆஜராகினர். இருவரிடமும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
வீடியோ உங்களுக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது; ஏன் வீடியோவை பதிவேற்றினீர்கள் என்பது உட்பட பல கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துள்ளனர்.
சித்தராமையா மீதான குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லை என்று கூறினாலும், அவரிடம் ஒரு முறை விசாரித்து வாக்குமூலம் பெறவும், சி.சி.பி., போலீசார் தயாராகி வருகின்றனர். சித்தராமையா புகார் கொடுத்த போது, யார் பெயரையும் குறிப்பிடவில்லை.
தற்போது இவ்வழக்கில் சிலரின் பெயர்கள் அடிபடுகின்றன. அவர்களில் யாராவது போன் செய்து மிரட்டினரா என்பது உட்பட பல விஷயங்களை, அவரிடம் வாக்குமூலமாக பெற உள்ளனர்.