விஜயலட்சுமி மேலாளருக்கு தன்வீர் ஆதரவாளர் கொலை மிரட்டல்?
விஜயலட்சுமி மேலாளருக்கு தன்வீர் ஆதரவாளர் கொலை மிரட்டல்?
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:39 PM
ஆர்.ஆர்.நகர்: நடிகர் தர்ஷன் மனைவி விஜயலட்சுமி மேலாளருக்கு, தன்வீர் மேலாளர் கொலை மிரட்டல் விடுத்தாரா என விசாரணை நடக்கிறது.
நடிகர் தர்ஷன் மனைவி விஜயலட்சுமி – நடிகர் தன்வீர் கவுடா இடையே பண தகராறு ஏற்பட்டு, விஜயலட்சுமியின் மேலாளருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக, தன்வீர் மீது வழக்குப்பதிவாகி உள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் ஆர்.ஆர்.நகரில் உள்ள தர்ஷன் வீட்டின் முன், ஒரு ஆட்டோ வந்து நின்றது. இங்கிருந்து ஆட்டோ முன்பதிவு செய்துள்ளனர் என, தர்ஷன் வீட்டின் காவலாளியிடம், ஆட்டோ டிரைவர் கூறினார்.
தர்ஷன் வீட்டு காவலாளியிடம், போனில் எதிர்முனையில் பேசிய நபர், ‘தன்வீர் கவுடாவின் மே லாளர் நான். அவர் மீது கொடுத்த புகாரை, விஜயலட்சுமி மேலாளர் வாபஸ் பெற வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவரை கொன்று விடுவோம்’ என கூறி. மொபைல் இணைப்பை துண்டித்தார்.
இதுகுறித் து விஜயலட்சுமி மேலாளர் அளித்த புகாரில், ஆர்.ஆர்.நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.