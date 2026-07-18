பெங்களூரின் இரண்டாவது விமான நிலையம்; கனகபுராவில் அமைக்க விஜயேந்திரா எதிர்ப்பு
பெங்களூரின் இரண்டாவது விமான நிலையம்; கனகபுராவில் அமைக்க விஜயேந்திரா எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:10 AM
பெங்களூரு: பெங்களூரின் இரண்டாவது விமான நிலையத்தை, கனகபுராவில் அமைக்க பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
முதல்வர் சிவமாருக்கு, விஜயேந்திரா எழுதியுள்ள கடிதம்:
பெங்களூரு நகரம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், எதிர்கால தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, பெங்களூரு அருகே இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைக்க அரசு பரிசீலனை செய்வது வரவேற்கத்தக்கது. இருப்பினும், முதல்வர் தொகுதியான கனகபுராவில் அமைக்க இருப்பது சரியல்ல.
மோசமாகும் கர்நாடகாவின் வளர்ச்சி என்பது வெறும் பெங்களூரின் வளர்ச்சி மட்டும் இல்லை. மாநிலத்தின் வளர்ச்சி. அனைத்து பகுதி மக்களையும் சென்றடையும் வகையில் திட்டங்களை வகுப்பது அரசின் பொறுப்பு.
பெங்களூரில் ஏற்கனவே மக்கள் தொகை அதிகரித்துள்ளது. போக்குவரத்து, குடிநீர் பிரச்னை உட்பட அதீத அழுத்தத்தை நகரம் சந்திக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில், பெங்களூரு அருகிலேயே மற்றொரு பிரமாண்ட திட்டமான விமான நிலையத்தை கட்டுவது, பெங்களூரு நகரம் மீதான பிரச்னையை மேலும் மோசமாக்கி விடும்.
எலக்ட்ரானிக் சிட்டியை தமிழக எல்லை பகுதியில் உருவாக்கியதால், பொருளாதாரம், தொழில் வளர்ச்சி பலன்கள் தமிழகத்திற்கு செல்கிறது.
தேவனஹள்ளியில் விமான நிலையம் கட்டப்படுவதற்கு பதில், துமகூரில் கட்டப்பட்டு இருந்தால், மத்திய, வட கர்நாடகா வளர்ச்சி புதிய உத்வேகத்தை உருவாக்கி இருக்கும்.
திருநெல்வேலி பெங்களூரின் இரண்டாவது விமான நிலையத்தையாவது, துமகூரு சாலையில் அமைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் மத்திய, வட மாவட்டங்கள், பழைய மைசூரில் வசிப்போருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். கனகபுராவில் அமைந்தால் குறிப்பிட்ட பகுதியினருக்கு மட்டும் நன்மையாக இருக்கும்.
தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி, சேலம், திருநெல்வேலி போன்ற நகரங்கள் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. ஆந்திராவிலும் விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, திருப்பதி உள்ளிட்ட நகரங்கள் வளர்ச்சி பாதையில் செல்கின்றன. ஆனால், கர்நாடகாவின் வளர்ச்சி பெங்களூருக்குள் மட்டும் முடங்கி உள்ளது.
மைசூரு, துமகூரு, தாவணகெரே, தார்வாட், பல்லாரி, ஷிவமொக்கா, ஹாவேரி போன்ற நகரங்கள் தங்கள் திறனுக்கு ஏற்ப முழு வளர்ச்சி அடையவில்லை. இதனால் வேலைவாய்ப்பு, கல்விக்காக பெங்களூருக்கு மக்கள் குடிபெயர்வதால், அந்த நகரம் மீது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.
கனகபுராவில் விமான நிலையம் அமைக்க முடிவு எடுப்பதற்கு முன், அனைத்து கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் கருத்து கேளுங்கள். உங்கள் தொகுதிக்காக ஒருதலைபட்சமாக செயல்படாதீர்கள்.
சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் இதுபற்றி விவாதித்தாலும் நல்லது. நீங்களே முடிவு எடுத்தால் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கிளர்ச்சி செய்வர். பிடதி டவுன்ஷிப் விவகாரம் போன்ற சர்ச்சையில் மீண்டும் சிக்கி கொள்ளாதீர்கள்.
இவ்வாறு, விஜயேந்திரா எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கூறியுள்ளார்.