தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ துப்பாக்கியுடன் 'வீடியோ' அடாவடி பெண்ணுக்கு எச்சரிக்கை

﻿ துப்பாக்கியுடன் 'வீடியோ' அடாவடி பெண்ணுக்கு எச்சரிக்கை

﻿ துப்பாக்கியுடன் 'வீடியோ' அடாவடி பெண்ணுக்கு எச்சரிக்கை

ADDED : ஆக 03, 2026 12:10 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 03, 2026 12:10 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பெங்களூரு: கையில் துப்பாக்கியை வைத்து தன்னை விமர்சித்தவர்களை மிரட்டும் காணொளியை வெளியிட்ட இளம்பெண்ணை, போலீஸ் நிலையத்துக்கு வரவழைத்து, போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பினர்.

பெங்களூரை சேர்ந்தவர் அலிஷா அன்சாரி, 29. அவ்வப்போது வீடியோ எடுத்து, அதை பதிவேற்றுவார். இவரை 2.36 லட்சம் பேர் பின் தொடர்கின்றனர்.

சமீபத்தில் தனது கையில் உண்மையான துப்பாக்கி போல தோற்றமளிக்கும் ஒன்றை வைத்திருக்கும் வீடியோவை பதிவேற்றம் செய்திருந்தார். இதற்கு பலரும் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததுடன், விமர்சித்தனர்.

இதனால் கோபமடைந்த அலிஷா அன்சாரி, மீண்டும் கையில் துப்பாக்கியுடன், விமர்சித்தவர்களை நேரடியாக மிரட்டியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதையறிந்த, சுடுகுண்டேபாளையா போலீசார், அலிஷா அன்சாரியை போலீஸ் நிலையத்துக்கு வரவழைத்தனர். அங்கு அவருக்கு புத்திமதி கூறிய போலீசார், எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர். அவரும், தான் செய்த செயலுக்கு போலீசாரிடம் மன்னிப்பு கேட்டார்.

இவர், இதற்கு முன், எலக்ட்ரானிக் சிட்டி மேம்பாலத்தில் விதிகளை மீறி, பைக்கில் ஆபத்தான சாகசங்களை செய்து, அதை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்திருந்தார்.

பொது சாலைகளில் தனது உயிரை பணயம் வைத்து, மற்றவர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் ஓடியதற்கு அப்போதே பொது மக்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருந்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us