காலாவதி மருந்து விற்பனை வழக்கில் வெளிநாட்டு பண பரிவர்த்தனை நடந்ததா?
காலாவதி மருந்து விற்பனை வழக்கில் வெளிநாட்டு பண பரிவர்த்தனை நடந்ததா?
UPDATED : நவ 05, 2026 10:44 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:44 PM
பெங்களூரு: காலாவதியான மருந்து விற்ற வழக்கில் வெளிநாட்டு பணபரிவர்த்தனை நடந்ததா என அமலாக்கத்துறை விசாரிக்கிறது.
பெங்களூரு தெற்கு மா வட்டம், தாவரகெரேயில் உள்ள பண்ணை வீட்டில், 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான காலாவதியான மருந்து, மாத்திரைகளுக்கு, பிரபல நிறுவனத்தின் பெயரிலான லேபிளை ஒட்டி, விற்பனை செய்ய முயன்ற வழக்கை, சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரிக்கிறது.
இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம் நடந்தது தெரிய வந்ததால், ஈ.டி., எனும் அமலாக்கத்துறையும் விசாரணையை துவக்கியுள்ளது.
வழக்கில் கைதான வீரேஷ்குமார் என்பவர் வீட்டில், நேற்று முன்தினம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி, 9 லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர். வழக்கின் முதல் குற்றவாளி என்று போலீசாரால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரஷாந்த்தும் சிறையில் உள்ளார். இவர், மேற்கு ஆசியாவின் அஜர்பைஜான் நாட்டுக்கு சென்று திரும்பிய போது, கைது செய்யப்பட்டார்.
அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில், அஜர்பைஜானுக்கு மட்டுமின்றி ஷார்ஜா, துருக்கி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அவர் சென்று வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது. கைதான கும்பலுக்கு வெளிநாடுகள் நிதியுதவி செய்திருக்கலாம் என்றும், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளதால் விசாரணையை அந்த கோணத்தில் நடத்துகின்றனர்.
வெளிநாடுகள் நிதியுதவி செய்தது உறுதியானால், அன்னிய செலவாணி மேலாண்மை சட்டத்திலும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும்.