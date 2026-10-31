மருத்துவமனை ஊழியர்களால் மருந்துகள் வீண்: நீதிபதி கோபம்
மருத்துவமனை ஊழியர்களால் மருந்துகள் வீண்: நீதிபதி கோபம்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:42 AM
ADDED : அக் 30, 2026 06:47 PM
பெலகாவி: அரசின் 'பிம்ஸ்' மருத்துவமனையில், ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள மருந்துகள் காலாவதியாகியுள்ளன.
பெலகாவியின் பிம்ஸ் மருத்துவமனையில், நோயாளிகளுக்கு தரமான சிகிச்சை கிடைப்பது இல்லை. அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. சுகாதாரமாக இல்லை என, தொடர்ந்து புகார்கள் வந்தன.
எனவே, உப லோக் ஆயுக்தா நீதிபதி வீரப்பா, நேற்று காலை பிம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு, திடீரென வந்து ஆய்வு செய்தார். மருந்துகள் குடோனை பார்வையிட்டார்.
அப்போது, 'கோல்டு ஸ்டோரேஜ்' எனப்படும் குளிர்பதன அறையில், பாதுகாத்து வைக்க வேண்டிய விலை உயர்ந்த மருந்துகளை, சாதாரண அறையில் ஊழியர்கள் வைத்திருப்பது தெரிந்தது. அந்த மருந்துகள் பாழாகியிருந்தன.
மருத்துவமனை ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால், நோயாளிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய, ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிக மதிப்புள்ள மருந்துகள் பாழாகியுள்ளன.
இதை பார்த்து கோபமடைந்த நீதிபதி வீரப்பா, மருத்துவமனை ஊழியர்களை வன்மையாக கண்டித்தார். அரசுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை இந்த ஊழியர்களிடம் வசூலிக்கும்படி, அதிகாரிகளுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.