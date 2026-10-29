கர்நாடக மேல்சபை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுவது என்ன?

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ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
பெங்களூரு: கர்நாடக மேல்சபை தேர்தலில் ஓட்டு சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடந்தும், நான்கு இடங்களிலும் ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸ் படுதோல்வி அடைந்து உள்ளது. இத்தேர்தல் முடிவுகளை தலைவணங்கி ஏற்பதாக முதல்வர் சிவகுமார் கருத்து தெரிவித்து உள்ளார்.
கர்நாடக மேல்சபையின் மேற்கு பட்டதாரி தொகுதி, தென்கிழக்கு பட்டதாரி, வடகிழக்கு ஆசிரியர் தொகுதி, பெங்களூரு ஆசிரியர் தொகுதி ஆகிய நான்கு தொகுதிகளுக்கு கடந்த 23ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. பா.ஜ., மற்றும் ம.ஜ.த., கட்சிகள் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தலை சந்தித்தன.
பா.ஜ., மூன்று இடங்களிலும், ம.ஜ.த., ஒரு இடத்திலும் போட்டியிட்டது. காங்கிரஸ் நான்கு தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் கண்டது. நேற்று முன்தினம் துவங்கிய ஓட்டு எண்ணிக்கை, நேற்று காலை வரை நீடித்தது. நான்கு இடங்களிலும் பா.ஜ., கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்றது. ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸ் படுதோல்வி அடைந்தது. ஏற்கனவே, மூன்று இடங்களையும் தக்கவைத்து கொண்டு, பெங்களூரையும் சேர்த்து மேலும் ஒரு இடத்தை வென்று, பா.ஜ., கூட்டணி அசத்தி உள்ளது.
இத் தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்து உள்ளது. ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரத்துக்கு பதிலாக, ஓட்டு சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என கூறும் காங்கிரஸ், ஓட்டு சீட்டு முறையில் நடந்த தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தது அக்கட்சி தலைவர்களை தர்ம சங்கடத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
தேர்தல் நடப்பதற்கு ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னரே காங்கிரஸ் சார்பில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டும், நான்கு தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தோல்வியை சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று அளித்த பேட்டி:
மக்களின் தீர்ப்பை தலைவணங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறேன். தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து ஆராயப்படும்.
நா ன்கு இடங்களில் இரண்டிலாவது வெல்வோம் என நம்பினோம். பெங்களூரு ஆசிரியர் தொகுதியில் தோல்வி அடைந்தது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. தோல்வி அடைந்தாலும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுக்கு விழுந்த ஓட்டுகளின் எண்ணிக்கை திருப்தி அளிக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி தன்னை வலுப்படுத்திக் கொள்ளும். கட்சி தொண்டர்களை எப்படி தயார்ப்படுத்துவது என எனக்கு நன்கு தெரியும்.
ஓட்டு சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடப் பதே சரியானது. நவம்பர் 1ம் தேதிக்கு பிறகு புதிய பாதையில் காங்கிரஸ் பயணிக்கும்.
இவ்வாறு கூறினார்.