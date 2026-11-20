பெங்களூரில் 130 கி.மீ., சாலைகளில் ரூ.2,321 கோடியில் ‘ஒயிட் டாப்பிங்’
பெங்களூரில் 130 கி.மீ., சாலைகளில் ரூ.2,321 கோடியில் ‘ஒயிட் டாப்பிங்’
UPDATED : நவ 20, 2026 12:12 AM
ADDED : நவ 20, 2026 12:10 AM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் 130 கி.மீ., துாரமுள்ள 88 சாலைகளில் 2,321 கோடி ரூபாய் செலவில், ‘ஒயிட் டாப்பிங்’ பணிகள் மேற்கொள்ள, அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் நேற்று அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது. இதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து, சட்டசபை விவகார துறை அமைச்சர் கிருஷ்ண பைரே கவுடா அளித்த பேட்டி:
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையின் கீழ் உள்ள ஏழு வாரியங்களில் கடன் பெற்று அசல் தொகையை முழுமையாக செலுத்திய 2.83 லட்சம் பயனாளிகளின் 236 கோடி ரூபாய் வட்டி தொகையை தள்ளுபடி செய்ய முடிவு.
ஊழல், அதிகார துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபட்ட கே.பி.எஸ்.சி., உறுப்பினர் கீதாவை சஸ்பெண்ட் செய்ய, கவர்னருக்கு பரிந்துரை செய்ய முடிவு. தீக்காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு மறுவாழ்வு அளிக்க பெங்களூரில் சிறப்பு மையத்திற்கு 105 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் தீ விபத்து ஏற்படும் போது 52 முதல் 54 மீட்டர் உயரம் வரை சென்று மீட்பு பணிகள் மேற்கொள்ள, ஏரியல் லேடர் வசதி கொண்ட வாகனம் வாங்கப்படும்.
சிறுபான்மை சமூக மாணவர்களை ஊக்குவிக்க 5,000 பேருக்கு தலா ஒரு மடிக்கணினி வழங்க 25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க முடிவு.
பெங்களூரில் முதல்கட்டமாக 130.85 கி.மீ., துாரமுள்ள 88 சாலைகளில் 2,321 கோடி ரூபாயில் ஒயிட் டாப்பிங் பணிகளுக்கு ஒப்புதல். உலக வங்கி உதவியுடன் 1,700 கோடி ரூபாயில் 2,000 மின்சார பஸ்கள் வாங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.