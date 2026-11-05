‘ஆன்லைன் டிரேடிங்’ கடனை அடைக்க பெரியம்மாவிடம் சங்கிலி பறித்தவர் கைது
‘ஆன்லைன் டிரேடிங்’ கடனை அடைக்க பெரியம்மாவிடம் சங்கிலி பறித்தவர் கைது
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 07:03 PM
மைசூரு: ஆன்லைன் டிரேடிங்கில் பணத்தை இழந்து, கடனாளியான இளைஞர், தன் பெரியம்மாவிடம் சங்கிலி பறிப்பில் ஈடுபட்டு, போலீசாரிடம் சிக்கினார்.
மைசூரு நகரில் வசிப்பவர் ரஜத், 24. பி.காம்., பட்டதாரி. ஆன்லைன் டிரெடிங்கில் ஈடுபட்டதால், லட்சக்கணக்கான ரூபாயை இழந்தார். கடன்காரர்கள் நெருக்கடி கொடுத்ததால், தன் பெரியம்மாவிடமே கொள்ளையடிக்க, ரஜத் திட்டம் தீட்டினார்.
குவெம்பு நகரில் இவரது பெரியம்மா லீலாவதி, 69, வசிக்கிறார். அக்டோபர் 30ம் தேதி, காலை 11:45 மணிக்கு இவர் தனியாக இருப்பதை கண்ட ரஜத், தலையில் ஹெல்மெட் அணிந்து, பெரியம்மாவின் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்.
அவரது முகத்தில் மிளகாய் பொடி துாவி, அவரது கழுத்தில் இருந்த 60 கிராம் எடையுள்ள தங்க தாலிச்செயினை பறிக்க முயற்சித்தார்.
செயினை லீலாவதி கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு, உதவி கேட்டு அலறினார். செயின் அறுந்தது. 30 கிராம் அளவில், ரஜத்தின் கைக்கு வந்தது. அதை எடுத்து கொண்டு தப்பியோடினார். 30 கிராம் எடையுள்ள செயின் லீலாவதியிடம் தங்கியது.
செயின் பறிப்பு குறித்து, குவெம்பு நகர் போலீஸ் நிலையத்தில், லீலாவதி புகார் அளித்தார். விசாரணை நடத்திய போலீசார், கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, ரஜத்தை கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர்.
அவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில், ஆன்லைன் டிரேடிங்கால் ஏற்பட்ட கடனை அடைக்க, பெரியம்மாவிடம் கொள்ளையடித்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.