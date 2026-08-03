போலீஸ் நிலையத்தில் கணவர் உயிரிழப்பு லாக் - அப் மரணம் என மனைவி குற்றச்சாட்டு
போலீஸ் நிலையத்தில் கணவர் உயிரிழப்பு லாக் - அப் மரணம் என மனைவி குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஆக 02, 2026 11:12 PM
விஜயநகரா: விஜயநகராவில் போலீஸ் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு வந்தவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். லாக் அப் மரணம் என, உயிரிழந்தவரின் மனைவி குற்றஞ்சாட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது.
விஜயநகரா மாவட்டம், ஹகரிபொம்மனஹள்ளி தாலுகா ஜலிநகர் பகுதியில் வசித்தவர் கலீல், 38. இவரது மனைவி ஷைனாஸ். இவர்களுக்கு இடையே கடந்த 1ம் தேதி சண்டை நடந்தது. இதில், ஆத்திரமடைந்த அவரது மனைவி ஹகரிபொம்மனஹள்ளி போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
கடந்த சனிக்கிழமை இரவு போலீஸ் நிலையத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு கலீலிடம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அப்போது, கலீலுக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதில் அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக போலீசார் நேற்று கூறினர். இதையறிந்த, கலீலின் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் போலீஸ் நிலையத்தின் முன் போராட்டம் நடத்தினர். கலீலை போலீசாரே அடித்து கொலை செய்ததாக உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர விஜயநகரா மாவட்ட எஸ்.பி., ஜான்வி சம்பவ இடத்திற்கு வந்தார். போராட்டம் நடத்தியவர்களிடம் பேச்சு நடத்தினார். 'பிரேத பரிசோதனை செய்தால் மட்டுமே நடந்தது என்னவென்று தெரியவரும். போலீசார் தவறு செய்திருந்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என ஜான்வி கூறினார்.
இதையடுத்து, கலீலின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.
பின், போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கலைந்து சென்றனர். தனது கணவரை போலீசார் அடித்து கொலை செய்ததாக ஷைனாஸ் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, இரவு நேரத்தில் பணியிலிருந்த கரிபொம்மனஹள்ளி தலைமை ஏட்டு ராகவேந்திரா, கான்ஸ்டபிள் வெங்கடேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.