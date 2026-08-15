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﻿ கணவரை கொன்ற மனைவி போலீசில் சரணடைந்தார்

﻿ கணவரை கொன்ற மனைவி போலீசில் சரணடைந்தார்

ADDED : ஆக 13, 2026 12:12 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 12:12 AM

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கோலார்: உணவில் துாக்க மாத்திரை கலந்து கொடுத்து, கணவரை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த மனைவி, போலீசில் சரண் அடைந்தார்.

கோலார் நகரின், சன்னசந்திரா கிராமத்தில் வசித்தவர் நாராயணசாமி, 68. இவரது மனைவி ஜெகதாம்பா, 58. தம்பதி பல ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்கின்றனர்.

நாராயணசாமியிடம் 4 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அதில் ௨ ஏக்கர் நிலத்தை விற்றுவிட்டு, பணத்தை தன்னிடம் வைத்திருந்தார். அந்த பணத்தை தனக்கு கொடுக்கும்படி, ஜெகதாம்பா தொடர்ந்து நச்சரித்தார். ஆனால் நாராயணசாமி தரவில்லை. இதனால், ஏற்கனவே பிரிந்து வாழும் தம்பதிக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், ஜெகதாம்பா, நேற்று முன் தினம் இரவு கணவரிடம் நயமாக பேசி, பண்ணை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார். உணவில் 10 துாக்க மாத்திரைகளை கலந்து கொடுத்தார். கணவர் மயங்கியதும் அவரது கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தார். நேற்று அதிகாலை, வேமகல் போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்று, சரண் அடைந்தார்.

அவரிடம் கொலைக்கான காரணத்தை போலீசார் விசாரித் தனர். அப்போது, ஏற்கனவே, 2 ஏக்கர் நிலத்தை கணவர் விற்று, பணத்தை வைத்திருந்தார். நான் கேட்டும் தரவில்லை. மிச்சம் உள்ள, 2 ஏக்கர் நிலத்தையும், விற்று விடுவார் என நினைத்து, அவரை கொலை செய்தேன் என, ஜெகதாம்பா கூறினார். பண்ணை வீட்டில் இருந்த நாராயணசாமியின் உடலை, போலீசார் மீட்டு, விசாரிக்கின்றனர்.

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