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﻿ வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வர நீதிபதி இருக்கையில் மாந்திரீகம்

﻿ வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வர நீதிபதி இருக்கையில் மாந்திரீகம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:19 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:19 PM

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சிக்கபல்லாபூர்: வழக்கில் தனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக, நீதிபதியின் இருக்கைக்கு மாந்திரீகம் செய்த பெண், கைது செய்யப்பட்டார்.

சிக்கபல்லாபூர் நகரின், வலசண்ணா வீதியில் வசிப்பவர் மஞ்சுளா, 65. இவருக்கும், உறவினருக்கும் இடையே நிலம் தொடர்பான, சிவில் வழக்கு உள்ளது.

சிக்கபல்லாபூரின், முதலாவது கூடுதல் மற்றும் ஜே.எம்.எப்.சி., நீதிமன்றத்தில், வழக்கு விசாரணை நடந்து வருகிறது. வழக்கில், தனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வர வேண்டும் என, இவர் விரும்பினார்.

தீர்ப்பு கூறும் நீதிபதியின் இருக்கைக்கு, மாந்திரீகம் செய்தால், சாதகமான தீர்ப்பு வரும் என, மந்திரவாதி ஒருவர் கூறியதை நம்பினார்.

இரண்டு நாட்களுக்கு முன், அவர் மந்திரித்து கொடுத்த வெள்ளை எள்ளை கொண்டு வந்த மஞ்சுளா, திருட்டுத்தனமாக நீதிமன்றத்துக்குள் நுழைந்து, நீதிபதி அமரும் இருக்கையில் துாவி விட்டு சென்றார்.

இந்த காட்சி, அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது. இது குறித்து, நீதிமன்ற தலைமை நிர்வாக அதிகாரி நேத்ரா, சிக்கபல்லாபூர் நகர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

போலீசாரும் தீவிர விசாரணை நடத்தி, மஞ்சுளாவை கண்டுபிடித்து, நேற்று கைது செய்தனர். அவர் மீது மூட நம்பிக்கை தடை சட்டத்தின் கீழ், வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.

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