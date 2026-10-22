டாக்டரின் அலட்சியத்தால் பெண் இறப்பு என புகார்

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ADDED : அக் 13, 2026 10:24 PM
தாவணகெரே: சிடகேரி அரசு மருத்துவமனையில் கருக்கலைப்பு செய்து கொண்ட பெண் உயிரிழந்தார். இதற்கு டாக்டரின் அலட்சியமே காரணம் என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
தாவணகெரே நகரின் கைதாளா கிராமத்தில் வசிப்பவர் தீக்ஷித், 38. இவரது மனைவி திருமலா, 24. தம்பதிக்கு 6 மற்றும் 5 வயதில் இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். நடப்பாண்டு மே 22ம் தேதியன்று, சிடகேரி அரசு மருத்துவமனையில், திருமலாவுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை நடந்தது.
அறுவை சிகிச்சை செய்தும், திருமலா கர்ப்பமானார். தீக்ஷித், சில நாட்களுக்கு முன், தன் மனைவியை மீண்டும் அதே மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தார். இரண்டரை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த அவருக்கு, கருக்கலைப்பு செய்த டாக்டர்கள், மீண்டும் குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்தனர். தொடர்ந்து சிகிச்சையில் இருந்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மதியம், திருமலாவுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி, உயிரிழந்தார். ‘அவரது இறப்புக்கு, டாக்டர்களின் அலட்சியமே காரணம்’ என, குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டினர்.
தகவலறிந்து, அங்கு வந்த போலீசார், திருமலாவின் குடும்பத்தினரிடம் தகவல் கேட்டறிந்தனர். அவரது இறப்புக்கான காரணத்தை கண்டறிய, மாவட்ட சர்ஜன் நாகேந்திரப்பா, உயர் அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவை அமைத்துள்ளார்.