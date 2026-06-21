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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ எம்.எல்.சி., 'சீட்' வாங்கி தருவதாக பெண்ணிடம் கூறி ரூ.1.25 கோடி மோசடி

﻿ எம்.எல்.சி., 'சீட்' வாங்கி தருவதாக பெண்ணிடம் கூறி ரூ.1.25 கோடி மோசடி

﻿ எம்.எல்.சி., 'சீட்' வாங்கி தருவதாக பெண்ணிடம் கூறி ரூ.1.25 கோடி மோசடி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:47 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:47 PM

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ஹலசூரு: காங்கிரஸ் சார்பில் எம்.எல்.சி., 'சீட்' வாங்கி தருவதாக கூறி, பெண் சமூக சேவகரிடம் 1.25 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த நபர் மீது, ஹலசூரு கேட் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், மங்களூரை சேர்ந்த பெண், சமூக சேவகராக உள்ளார். இவர் புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறார். மேலும், தனியார் அறக்கட்டளை நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சமூக சேவைகள் செய்து வருகிறார்.

இவரை, 2024ம் ஆண்டு பல்லாரியை சேர்ந்த யாரிசாமி, 52, என்பவர் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். இவர் தன்னை அரசியல்வாதி என்றும், தனக்கு காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் பழக்கம் உள்ளது என்றார். காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் எடுத்துக்கொண்ட படங்களை காண்பித்து, அப்பெண்ணை நம்ப வைத்தார்.

'நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த சமூக சேவகர். நீங்கள் ஏன் எம்.எல்.சி.,யாக ஆக கூடாது. நான் உங்களுக்கு எம்.எல்.சி., சீட் வாங்கி தருகிறேன்,' என ஆசை வார்த்தைகள் கூறினார். எம்.எல்.சி., சீட் வாங்கி தருவதற்கு 5 கோடி ரூபாய் பணம் கேட்டார். பின், 1.25 கோடி ரூபாய் பணம் கொடுத்தால் போதும் என்றார்.

அவரின் ஆசை வார்த்தைகளை உண்மை என நம்பிய அப்பெண்ணும், 2024 ஆகஸ்ட் முதல் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி வரை தவணை முறையில் 1.25 கோடி ரூபாயை அந்த நபரிடம் கொடுத்தார். இருப்பினும், சீட் வாங்கித்தராமல் அவர் காலம் கடத்தினார்.

அந்த பெண்ணுக்கு 'சீட்' வாங்கி தருவதாக கூறி, சில நாட்களுக்கு முன், டில்லிக்கு அழைத்து சென்றார். டில்லியில் ஹோட்டலில் இருவரும் தங்கியிருந்த போது, அப்பெண்ணுக்கு யாரிசாமி பாலியல் தொல்லை கொடுக்க முயன்றார். இதிலிருந்து, அவர் தப்பித்து அங்கிருந்து பெங்களூரு வந்தடைந்தார்.

இந்த சம்பவங்கள் குறித்து யாரிடமாவது கூறினால் கொலை செய்து விடுவதாக மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டு மிரட்டினார்.

இதையடுத்து, அப்பெண் நேற்று ஹலசூரு கேட் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதையடுத்து, யாரிசுவாமி, அவரது கூட்டாளிகளான பசவராஜ், சித்தராஜு ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இது குறித்து விசாரணையை துவங்கி உள்ளனர்.

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