‘பிளாட்’ விற்பதாக மூதாட்டியிடம் ரூ.2.15 கோடி மோசடி
‘பிளாட்’ விற்பதாக மூதாட்டியிடம் ரூ.2.15 கோடி மோசடி
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 07:35 PM
பெங்களூரு: அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், வீடுகள் விற்பதாக மூதாட்டியை நம்ப வைத்து 2.15 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வீட்டு இடைத்தரகர் மீது வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.
பெங்களூரின் பேகூரில் 67 வயதான மூதாட்டி வசிக்கிறார். இவர் என்.டி., எலைட் அபார்ட்மென்டில் பிளாட் வாங்கவிரும்பினார்.
இதற்காக, 2025 நவம்பரில், தனக்கு அறிமுகமான இடைத்தரகர் ராதாகிருஷ்ணாவை தொடர்பு கொண்டு, பிளாட் வாங்கி தரும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அப்போது ராதா கிருஷ்ணா, அதே அப்பார்ட்மென்டில் தனக்கும் பிளாட்டுகள் இருப்பதாகவும், அதில் இரண்டு விற்பனைக்கு உள்ளதாக கூறினார்.
மூதாட்டியை அழைத்து சென்று, பிளாட்டுகளை காண்பித்தார். ஒரு பிளாட்டின் விலை 1.87 கோடி ரூபாய், மற்றொன்றின் விலை 1.40 கோடி ரூபாய் என கூறினார். இவற்றை வாங்க மூதாட்டியும் சம்மதித்தார்.
இரண்டு பிளாட்டுகள் வாங்குவது குறித்து, ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர். 2025 நவம்பர் 10ம் தேதியன்று, முன் பணமாக 30 லட்சம் ருபாயை, ராதாகிருஷ்ணா வங்கி கணக்குக்கு, மூதாட்டி பரிமாற்றம் செய்தார்.
இப்படியே படிப்படியாக, 2.15 கோடி ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்தார். ஆனால் பிளாட்டுகளை மூதாட்டியின் பெயருக்கு ராதாகிருஷ்ணா பதிவு செய்து தரவில்லை. இதற்கிடையே ஒரு பிளாட் விஷயத்தில் விவாதம் எழுந்ததால் அந்த பிளாட் தொடர்பான ஒப்பந்தம் ரத்தானது. அதற்காக மூதாட்டி கொடுத்திருந்த பணத்தை, ராதாகிருஷ்ணா திருப்பி தரவில்லை. மற்றொரு பிளாட்டையும் பதிவு செய்து தராமல், இழுத்தடித்தார்.
மோசடியை உணர்ந்து கொண்ட மூதாட்டி, பரப்பனஅக்ரஹாரா போலீஸ் நிலையத்தில், புகார் அளித்தார். போலீசாரும் ராதாகிருஷ்ணா மீது வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணைக்கு வரும்படி அவருக்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.