பஸ் நிலைய கழிப்பறையில் குழந்தை பிரசவித்த பெண்

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ADDED : நவ 13, 2026 07:28 PM
சிக்கமகளூரு: பஸ் நிலையத்தின் பொது கழிப்பறையில், கர்ப்பிணி ஒருவருக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டு, குழந்தை பிறந்தது.
சிக்கமகளூரு மாவட்டம், தரிகெரே தாலுகாவின், கல்லேனஹள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கீதா, 32. இவர் எட்டு மாதம் கர்ப்பிணியாக இருந்தார்.
இவரது மூத்த மகள், கொப்பாவில் உள்ள உறைவிட பள்ளியில் படிக்கிறார். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மகள் விடுமுறையில் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார். பண்டிகை முடிந்ததால், நேற்று முன் தினம் காலை மகளை பள்ளியில் விடுவதற்காக, கீதா அழைத்து சென்றார்.
மகளை பள்ளியில் விட்டு தன் கிராமத்துக்கு செல்ல, அரசு பஸ்சில் மதியம் ஏறினார். வழியில் என்.ஆர்.புரா பஸ் நிலையத்துக்கு, பஸ் வந்த போது, கீதாவுக்கு வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. அவர் சிறுநீர் கழிப்பதற்காக, பஸ் நிலையத்தில் இருந்த பொது கழிப்பறைக்கு சென்றார். அப்போது அவருக்கு பிரசவ வலி அதிகரித்து, பெண் குழந்தை பிறந்தது.
கழிப்பறை நிர்வகிப்பு ஊழியர்கள், இதை கவனித்து உடனடியாக சமூக சேவகி ஜுபேதாவுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அங்கு வந்த அவர், தாயையும், குழந்தையையும் மருத்துவமனையில் சேர்த்தார்.
ரத்தப்போக்கு அதிகம் இருப்பதால், தாய்க்கும், குழந்தைக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.