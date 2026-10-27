பெண் இன்ஸ்., ‘பிரேஸ்லெட்’ மாயம் ம.ஜ.த., பிரமுகர் மனைவி மீது புகார்
பெண் இன்ஸ்., ‘பிரேஸ்லெட்’ மாயம் ம.ஜ.த., பிரமுகர் மனைவி மீது புகார்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:14 PM
பேடரஹள்ளி: சித்தராமையா வீடியோ தொடர்பான வழக்கில், ம.ஜ.த., பிரமுகருக்கு சம்மன் கொடுக்க சென்ற போது, பெண் இன்ஸ்பெக்டர் பிரேஸ்லெட் மாயமானது. ம.ஜ.த., பிரமுகரின் மனைவி மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவை பற்றி பெண் ஒருவர் பேசும் வீடியோ வழக்கு தொடர்பாக, பெங்களூரு பேடரஹள்ளியில் வசிக்கும் ம.ஜ.த., பிரமுகர் மோகன் கவுடாவுக்கு, விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் வழங்க, கடந்த 24ம் தேதி அவரது வீட்டிற்கு, பேடரஹள்ளி போலீசார் சென்றனர்.
வீட்டில் மோகன் கவுடா இல்லை. அவரது மனைவி பவித்ராவும், இவரின் தோழி பவித்ராவும் இருந்தனர். மோகன் மனைவி பவித்ராவின் மொபைல் போனை, பெண் இன்ஸ்பெக்டர் கவிதா கேட்டார். அவர் கொடுக்க மறுத்ததால், இருவருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் முற்றி, கைகலப்பு ஏற்பட்டது. இதில் கவிதா கையில் அணிந்திருந்த 9 கிராம் எடையுள்ள பிரேஸ்லெட் அறுந்து, ‘சோபா’ மீது விழுந்தது.
இதை கவனிக்காமல் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் நிலையம் சென்று விட்டார். பணிக்கு இடையூறு விளைவித்ததாக இரு பவித்ராக்கள் மீதும், கவிதா புகார் செய்தார். அதன்படி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், தான் கையில் அணிந்திருந்த பிரேஸ்லெட் காணாமல் போனதை பார்த்து கவிதா அதிர்ச்சி அடைந்தார். மோகன் கவுடா வீட்டிற்கு சென்றபோது, போலீஸ் தரப்பில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, மோகன் கவுடா வீட்டின் சோபா மீது விழுந்தது தெரிந்தது. அவரது வீட்டிற்கு சென்று கேட்டபோது, பிரேஸ்லெட் பற்றி எதுவும் தெரியாது என பவித்ரா கூறினார்.
இதையடுத்து, பிரேஸ்லெட்டை திருடியதாக மோகன் மனைவி பவித்ரா, தோழி பவித்ரா மீது, பேடரஹள்ளி போலீசில், கவிதா மீண்டும் புகார் அளித்துள்ளார். விசாரணை நடக்கிறது.