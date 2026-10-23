﻿  போலீஸ் எஸ்.ஐ., என நடித்து  பணம் பறித்த பெண் கைது

ADDED : செப் 30, 2026 11:06 PM
சிக்கமகளூரு: போலீஸ் எஸ்.ஐ., என கூறி பலரை மிரட்டி, லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பணம் பறித்த இளம்பெண் கைது செய்யப்பட்டார்.
பெங்களூரு, தெற்கு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் நிவேதிதா கவுடா, 28. இவர் சிக்கமகளூ நகரில் காபி கடை நடத்தி வந்தார். அந்த கடைக்கு வரும் பணக்கார ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை குறிவைத்து, அவர்களிடம் தன்னை பெங்களூரு ராஜகோபாலநகர் போலீஸ் நிலையத்தின் எஸ்.ஐ., என, நிவேதிதா அறிமுகப்படுத்தி கொள்வார்.
தற்போது விடுப்பில் இருப்பதாகவும், அரசாங்க வேலைகளை எளிதில் செய்து தருவதாக கூறி, பிறரிடம் பழக்கம் ஏற்படுத்தி கொள்வார்.
பின், அவர்களது கார்களை எடுத்து கொண்டு ரைடு செல்வதாக கூறிவிட்டு, அதை மற்றவர்களுக்கு விற்பனை செய்து விடுவார். இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால், 'பொய் வழக்கில் சிறையில் அடைத்துவிடுவேன்' என மிரட்டுவார்.
இதே போன்று பணம், தங்க நகைகளை மிரட்டி பறித்தார். இது போன்று 25க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் லட்சக்கணக்கான ரூபாயை ஏமாற்றினார்.
இவரிடம் ஏமாந்த பலர் சிக்கமகளூரு நகர போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
அவர் போலீஸ் அதிகாரி என வேஷம் போட்டு ஏமாற்றியதை ஒப்புக்கொண்டார். மேலும், பிறரிடம் ஏமாற்றிய லட்சக்கணக்கான பணத்தை, தனது காதலன் தேவிடம் கொடுத்து வைத்திருப்பதாக கூறினார்.
இதையடுத்து, நிவேதிதாவின் மொபைல் போனை போலீசார் சோதனையிட்டனர். அப்போது, வெவ்வேறு பெயர்களில் போலி ஆதார் அட்டைகள் அவர் வைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது. அவரது காதலனை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
மேலும், இவர் போலீஸ் என கூறி, 100க்கும் மேற்பட்டோரை ஏமாற்றியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.