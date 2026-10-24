காதலனுக்கு அனுப்பிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வந்ததால் பெண் அதிர்ச்சி
காதலனுக்கு அனுப்பிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வந்ததால் பெண் அதிர்ச்சி
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 06:34 PM
இந்திராநகர்: காதலனுக்கு அனுப்பிய நிர்வாண புகைப்படங்கள், ஆபாச இணையத்தில் கசிந்ததால் இளம்பெண் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
பெங்களூரு, இந்திராநகரில் வசிப்பவர், 28 வயது இளம்பெண். இவர் தனது காதலனுக்கு, ‘ஸ்நாப்சாட்’ செயலி மூலம், தனது நிர்வாண புகைப்படங்கள், வீடியோக்களை அனுப்பி இருந்தார். சில தினங்களுக்கு முன், இளம்பெண் காதலனின் மொபைல் போனை, மர்மநபர்கள், ‘ஹேக்’ செய்தனர்.
ஸ்நாப்சாட் செயலியில் இருந்த இளம்பெண்ணின் நிர்வாண புகைப்படங்கள், வீடியோவை எடுத்து, ஆபாச இணையத்தில் கசிய விட்டனர். இதுபற்றி இளம்பெண்ணின் காதலனுக்கு தெரிந்தது. அவர் தனது காதலியிடம் கூறினார்.
ஆபாச இணையத்தில் கசிந்த தனது நிர்வாண புகைப்படங்கள், வீடியோவை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த இளம்பெண், கிழக்கு மண்டல சைபர் கிரைம் போலீசில், நேற்று முன்தினம் புகார் அளித்தார்.
ஹேக்கர்களை கண்டறிந்து அவர்களை உடனே கைது செய்ய வேண்டும்; நிர்வாண புகைப்படங்கள், வீடியோவை, ஆபாச இணையத்தில் இருந்து அழிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.
இன்றைய இணைய உலகில் தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை பகிர்வதற்கு முன்பு, இளம்பெண்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு, இந்த வழக்கு உதாரணமாக அமைந்துள்ளது.