மூதாட்டியை கொலை செய்து தங்க நகைகள் கொள்ளை

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ADDED : அக் 26, 2026 07:02 PM
பேட்ராயனபுரா: தனியாக இருந்த மூதாட்டியை மர்ம கும்பல் கொடூரமாக கொலை செய்து, தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றது.
பெங்களூரு, பேட்ராயனபுராவின், ஹொசகுட்டதஹள்ளியில் வசித்தவர் வெங்கட லட்சுமம்மா, 70. பல ஆண்டுகளுக்கு முன், இவரது கணவர் காலமானார். அதன்பின் ஒரே மகளும் இறந்ததால், வெங்கட லட்சுமம்மா தனியாக வசித்து வந்தார்.
இவருக்கு சொந்தமாக, நான்கு வீடுகள் இருந்தன. ஒரு வீட்டில் இவர் வசித்தார். இரண்டு வீடுகள் காலியாக இருந்தன. ஒரு வீட்டை இளைஞர் ஒருவர் வாடகைக்கு பெற்றுள்ளார்.
இந்த இடத்தை, 'சவுண்ட் சிஸ்டம்'களை சேகரித்து வைக்கும் குடோனாக பயன்படுத்துகிறார். இந்த இளைஞரே, மாதந்தோறும் வெங்கட லட்சுமம்மாவுக்கு தேவையான மருந்து, மாத்திரைகளை வாங்கி வந்து கொடுத்தார்.
இதற்கிடையே அக்டோபர் 24ம் தேதி நள்ளிரவு, மூதாட்டியின் வீட்டுக்குள் புகுந்த மர்ம கும்பல், பலமான ஆயுதத்தால் அவரது தலை, கழுத்தில் தாக்கியதில், சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார்.
அதன்பின் பீரோவை உடைத்து, அதில் இருந்த தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து தப்பியோடினர். மூதாட்டி கொலையானது, நேற்று முன்தினம் தான் அப்பகுதியினருக்கு தெரிந்தது. வாடகைக்கு வீடு பெற்றிருந்த இளைஞருக்கு தகவல்கொடுத்தனர்.
அந்த இளைஞர், பேட்ராயனபுரா போலீசாருக்கு புகார் அளித்தார். போலீசாரும் அங்கு வந்து உடலை மீட்டனர்.
எவ்வளவு நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன என்பதை கூற, அந்த வீட்டில் யாரும் இல்லை. சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, கொலையாளிகளை தேடுகின்றனர்.