கணவர் சிறுநீரகம் தானம் பெற்று பிழைத்த பெண் விபத்தில் பலி
கணவர் சிறுநீரகம் தானம் பெற்று பிழைத்த பெண் விபத்தில் பலி
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:00 PM
நெலமங்களா: கணவரின் சிறுநீரகத்தை தானமாகப் பெற்று, உயிர் பிழைத்த பெண், சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
பெங்களூரின் லக்கரேவில் வசிப்பவர் சிவாஜிராவ், 40. இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிறார். இவரது மனைவி வீணா பாய், 38. தம்பதிக்கு இரண்டு குழந்தைகள். வீணா பாய், குறைந்த ரத்த அழுத்தத்தால் அவதிப்பட்டார். கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன், அவரது இரண்டு சிறுநீரகங்களூம் பழுதடைந்தன. சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
சிறுநீரகத்தை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அப்போது கணவர் சிவாஜிராவ், தன் சிறுநீரகத்தில் ஒன்றை அளித்து, மனைவியை காப்பாற்றினார். அதன்பின் முழுமையாக குணமடைந்தார்.
இந்நிலையில், சிவாஜிராவ் தன் மனைவியுடன், நேற்று முன் தினம் துமகூரின் சித்தகங்கா மடத்துக்கு சென்றிருந்தார். பூஜை முடிந்தபின், இரவில் இருவரும் பைக்கில் வீட்டுக்கு புறப்பட்டனர்.
பெங்களூரு ரூரல் மாவட்டம், நெலமங்களா தாலுகாவின், எடேஹள்ளி அருகில் வரும் போது, பின்னால் வந்த லாரி, பைக் மீது மோதியது. இதில் கீழே விழுந்த வீணா பாய் மீது லாரி மோதி, நிற்காமல் சென்றது. பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.