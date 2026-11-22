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ADDED : நவ 21, 2026 11:52 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரு ஜே.பி., நகர் விநாயகா நகரை சேர்ந்தவர் அஜ்மத் பாஷா. துணிக்கடை நடத்தி வருகிறார்.
இவரது உறவினர் சையது அமீன். இவர், பாஷா மகளை காதலித்து வந்தார். அஜ்மத் பாஷாவிடம், அவரின் மகளை தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்கும்படி கேட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக ஏற்கனவே இரு குடும்பத்தினரும் சந்தித்து பேசியும், உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.
இதனால் சையது அமீன் கோபமடைந்தார். நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு அஜ்மத் பாஷா, தொழுகைக்கு சென்றிருந்தார்.
கடையில் அவரது மகனும், பெண்ணின் சகோதரனுமான இமான் உர் ரஹ்மான், அவரது மாமா மகன்கள் முகமது சையது, ஹபீசுல்லா இருந்தனர்.
அப்போது இரு சக்கர வாகனங்களில் வந்த சையது அமீன், அவரது நண்பர் அபான் உட்பட நான்கு பேர், கடையில் இருந்த பெண்ணின் சகோதரர் இமான் உர் ரஹ்மானிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். உடன் இருந்த உறவினர்கள் அவர்களை சமாதானம் செய்ய முயற்சித்தனர்.
இச்சம்பவம் அறிந்து அஜ்மத் பாஷா கடைக்கு ஓடி வந்தார். சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தவர்களை பிரிக்க முயற்சித்தார். அப்போது, சையது அமீனின் நண்பரான அபான், இரு சக்கர வாகனத்தில் இருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து, அஜ்மத் பாஷாவை சுட முயற்சித்தார்.
இதை பார்த்த அஜ்மத் பாஷா, துப்பாக்கியை பறிக்க முயற்சித்தபோது, துப்பாக்கியில் இருந்த தோட்டாக்கள் கீழே விழுந்தன. அதற்குள் அங்கு கூட்டம் கூடியதால், நான்கு பேரும் அங்கிருந்து தப்பியோடினர்.
இது தொடர்பாக புட்டேனஹள்ளி போலீசில், அஜ்மத் பாஷா, புகார் அளித்து உள்ளார். நான்கு பேரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.