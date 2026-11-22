அடைக்கலம் கொடுத்தவர் வீட்டில் திருடிய பெண் கைது: இருவரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டதும் அம்பலம்
அடைக்கலம் கொடுத்தவர் வீட்டில் திருடிய பெண் கைது: இருவரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டதும் அம்பலம்
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 08:54 PM
துமகூரு: தனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர்களின் வீட்டில் கொள்ளை அடித்ததுடன், அந்த குடும்பத்தின் இருவரை கொலை செய்யவும் சதித்திட்டம் தீட்டிய பெண் கைது செய்யப்பட்டார்.
துமகூரு நகரின் ஜெய நகரில் வசிப்பவர் யஷ்வந்த். இவரது மனைவி நளினி. கணவர், மனைவி இருவருமே டாக்டர்கள்; சிறுநீரக வல்லுநர்கள். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், சினேகா, 24, என்பவர் தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் உள்ளதாக கூறி, உதவி கேட்டு இவர்களின் வீட்டுக்கு வந்தார்.
அவர் மீது பரிதாபப்பட்டு யஷ்வந்தும், நளினியும் அவரை தங்கள் வீட்டில் பணிக்கு வைத்து கொண்டனர்.
பிரசவம்
அப்போது கர்ப்பிணியாக இருந்த சினேகாவுக்கு, தாங்களே பிரசவம் பார்த்ததுடன், அவரும், குழந்தையும், தங்கள் வீட்டில் தங்கவும் அனுமதி அளித்தனர். டாக்டர் குடும்பத்தினரின் நம்பிக்கையை பெற்றிருந்த சினேகாவுக்கு, அவர்களின் தங்கநகைகள் மீது கண் பதிந்தது.
லாக்கர் சாவியை திருடி, ஒவ்வொரு நகையாக திருடினார். வெள்ளி பொருட்கள், முன்னோர் வழியாக வந்த பாரம்பரிய நகைகளையும் திருடினார்.
லாக்கர்கள் திறப்பு
முதலில் தனியார் மருத்துவமனையில் பணி செய்த தம்பதி, அதன்பின் சொந்த மருத்துவமனை கட்டினர். கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், அவர்களின் புதிய மருத்துவமனையை, முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா திறந்து வைத்தார்.
மருத்துவமனை திறப்பு விழாவுக்கு, சில நாட்களுக்கு முன் வரமஹாலட்சுமி பண்டிகைக்காக நகைகளை எடுக்க நினைத்த போது, லாக்கர் சாவிகளை காணவில்லை. அந்த சாவிகளை, சினேகாவே மறைத்து வைத்திருந்தார்.
அதன் பின், சாவி தயாரிக்கும் நபரை அழைத்து வந்து, லாக்கர்களை திறந்தனர்.
அப்போது, 800 கிராம் தங்க நகைகள் திருட்டு போனது தெரிந்தது. உடனடியாக ஜெயநகர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்தனர்.
அதன் பின் விசாரணையை துவக்கிய போலீசாருக்கு, சினேகா மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அவரது நடவடிக்கையை கண்காணித்தனர்.
டாக்டர் தம்பதியின் வீட்டில் தங்கியிருந்த இவர், தனியாக வீடு எடுத்து தங்கியதுடன் புதிய கார், வீட்டு உபயோக பொருட்களையும் வாங்கி இருந்தார். அவரிடம் போலீசார், தீவிரமாக விசாரித்த போது, டாக்டர் வீட்டில் திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார்.
நகைகளை விற்று கிடைத்த பணத்தில் கார், இரண்டு பைக்குகள், ஒரு ஆட்டோ, பிரிட்ஜ், வாஷிங்மெஷின், 'டிவி' வாங்கி இருந்தார்.
இவரை கைது செய்த போலீசார், அனைத்து பொருட்களையும், 220 கிராம் தங்க நகைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். நகைகளை விற்க இவருக்கு உதவிய சவும்யா என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
சினேகாவிடம் விசாரித்த போது, மற்றொரு அதிர்ச்சிகரமான தகவலும் தெரிந்தது.
நகைகள் திருட்டு போனது, டாக்டர் தம்பதிக்கு என்றாவது ஒரு நாள் தெரிந்து விடும். அதற்குள் யஷ்வந்தின் வயதான தாயையும், குழந்தையையும் விஷம் கொடுத்து கொலை செய்து விட்டு, மர்ம கும்பல் வீட்டுக்கு வந்து, இவர்களை கொன்று, நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றதாக நாடகமாடவும், சினேகா திட்டம் தீட்டியிருந்தார்.
அவர் போலீசில் சிக்கியதை அடுத்து, அந்த திட்டம் நிறைவேறவில்லை.