திருக்குறள் உணர்த்தும் உலக அமைதியும், மாந்தநேய மாண்புகளும்! 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்காவுக்கு நுாலை வழங்கிய எஸ்.டி.குமார்
திருக்குறள் உணர்த்தும் உலக அமைதியும், மாந்தநேய மாண்புகளும்! 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்காவுக்கு நுாலை வழங்கிய எஸ்.டி.குமார்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:27 PM
பெங்களூரு: ஏழாவது உலக திருக்குறள் மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட, 'திருக்குறள் உணர்த்தும் உலக அமைதியும் மாந்தநேய மாண்புகளும்' நுாலை, பெங்களூரு திருவள்ளுவர் சங்கம், தாய்மொழி கூட்டமைப்பு தலைவருமான எஸ்.டி.குமார், 'தினமலர் கடல் தாமரை' புத்தக பூங்காவுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.
பெங்களூரு புனித ஜோசப் பல்கலைக்கழகம், பெங்களூரு திருவள்ளுவர் சங்கம், தாய்மொழி கூட்டமைப்பு இணைந்து, பெங்களூரு லால்பாக் சாலையில் உள்ள புனித ஜோசப் பல்கலையில், 7வது உலக திருக்குறள் மாநாட்டை, கடந்த 4ம் தேதி நடத்தின.
இம்மாநாட்டில் ஏராளமான தமிழ் சொந்தங்கள் பங்கேற்று அசத்தினர். மாநாட்டில் உலகெங்கிலும் வசிக்கும் தமிழ் அறிஞர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆய்வாளர்களின் கூட்டு முயற்சியால் தொகுக்கப்பட்ட, 'திருக்குறள் உணர்த்தும் உலக அமைதியும் மாந்தநேய மாண்புகளும்' என்ற புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது.
இந்த புத்தகத்தை, குயின்ஸ் சாலையில் உள்ள, 'தினமலர்' அலுவலகத்தில் இயங்கும், 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்காவுக்கு, பெங்களூரு திருவள்ளுவர் சங்கம், தாய்மொழி கூட்டமைப்பு தலைவருமான எஸ்.டி.குமார் அன்பளிப் பாக வழங்கினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:
ஏழாவது உலக திருக்குறள் மாநாடு குறித்து செய்திகள் முன்பக்கம், முழு பக்க அளவிற்கு தினமலர் நாளிதழில் வெளியாகின. மாநாட்டில் நடந்த அனைத்து விஷயங்களும் துல்லியமாக இடம் பெற்றிருந்தன.
இதற்கு, நன்றி தெரிவிப்பதற்காக, பெங்களூரு அலுவலகத்துக்கு நேரில் வந்தேன். தினமலருக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட, 'திருக்குறள் உணர்த்தும் உலக அமைதியும் மாந்தநேய மாண்புகளும்' புத்தகத்தை கடல் தாமரை புத்தக பூங்காவுக்கு அன்பளிப்பாக தருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்நுாலகம் கர்நாடக தமிழர்களுக்கு அறிவு பெட்டகமாக விளங்குகிறது. மீண்டும் ஒரு முறை, 'தினமலர்' நாளிதழுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இவருடன் வினோத், கோபி ஏகாம்பரம், ராஜ சேகர், முனுசாமி, ரவிகுமார், பி.பிரபு ஆகியோரும் உடன் வந்தனர்.