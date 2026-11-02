கன்னட மொழி பயன்பாடு அதிகரிக்க யதீந்திரா விருப்பம்

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ADDED : நவ 01, 2026 10:24 PM
மைசூரு: ‘‘டிஜிட்டல் யுகத்தில் கன்னட மொழியின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும்,’’ என, நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் யதீந்திரா விருப்பம் தெரிவித்து உள்ளார்.
நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் கன்னட மொழியின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும். அறிவியல், தொழில்நுட்பம், கல்வி, நிர்வாகம் ஆகிய துறைகளில் கன்னடத்தின் பயன்பாடு அதிகரிக்கவும். கன்னட மொழியின் மூலம் இளைஞர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து, மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும்.
வீட்டில் குழந்தைகளுடன் பெற்றோர் கன்னடத்தில் பேச வேண்டும். கன்னட புத்தகங்களை படிப்பது, கன்னட இலக்கியங்களை பற்றி பேசுவதன் மூலம் கன்னட மொழியின் மீதான அன்பை வளர்ப்பது ஒவ்வொரு கன்னடரின் கடமையாகும்.
மைசூரில் முதன்முறையாக பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ்கள் வீட்டிற்கே வழங்கும் சேவை தொடங்கப்பட்டு உள்ளது. இது தொடர்பாக மைசூரு மாநகராட்சி, இந்திய அஞ்சல் துறையுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
மைசூரு மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வசிப்பவர்களின் சொத்துகளுக்கு இ – பட்டா வழங்கும் பிரசாரம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. 175 ரூபாய் கட்டணத்தில் இ – பட்டாவை பெற்று கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.