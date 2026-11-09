அரசு சார்பில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் வாகனங்களில் மஞ்சள், சிவப்பு நிறம் கட்டாயம்
அரசு சார்பில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் வாகனங்களில் மஞ்சள், சிவப்பு நிறம் கட்டாயம்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:36 PM
பெங்களூரு: அரசு சார்பில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் வாகனங்களில் மஞ்சள், சிவப்பு நிற வடிவமைப்பை பயன்படுத்துவதுடன், கர்நாடக அரசின் இலச்சினையை பொருத்துவதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக அரசு சுயதொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில், ‘சுவலாம்பி சாரதி’ என்ற திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான பயனாளிகளுக்கு கார்கள், ஆட்டோக்கள், தெருவோர வியாபாரத்திற்கு தேவையான வாகனங்களை வழங்குகிறது. இந்த வாகனங்கள் மானிய விலையிலோ அல்லது இலவசமாகவோ வழங்கப்படுகின்றன.
எஸ்.சி., – எஸ்.டி., சமூகத்திற்கு சமூக நலத்துறையும், சிறுபான்மை சமூகத்தினருக்கு சிறுபான்மை நலத்துறையும், பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை சார்பிலும் வாகனங்கள் வினியோகம் செய்யப்படுகின்றன.
இதுபோல நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் சாலையோர வியாபாரிகள், சுயஉதவி குழுவினருக்கு பிரத்யேக நடமாடும் வியாபார வாகனங்களை, நகர்ப்புற மேம்பாட்டு துறை வழங்கி வருகிறது.
அரசு சார்பில் வினியோகம் செய்யப்படும் வாகனங்கள் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும், தகுதியற்றவர்களுக்கும் இந்த வாகனங்களை பயன்படுத்துவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதனை தடுக்கும் வகையில், இனி அரசு சார்பில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் வாகனங்கள் மஞ்சள், சிவப்பு நிற வடிவமைப்பில் இருக்க வேண்டும்.
கர்நாடக அரசின் இலச்சினையை வாகனங்களில் பொருத்தியிருக்க வேண்டும். இது கட்டாயம் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. வாகனங்களுக்கு வண்ண வடிவமைப்பு மூலம் அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டது என்பதை எளிதில் கண்டறிய முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.