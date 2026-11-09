‘நீங்கள் சூப்பர் போலீஸ் இல்லை’: ஈ.டி.,யை கண்டித்த உயர் நீதிமன்றம்
‘நீங்கள் சூப்பர் போலீஸ் இல்லை’: ஈ.டி.,யை கண்டித்த உயர் நீதிமன்றம்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:36 PM
பெங்களூரு: ‘அனைத்து வழக்குகளையும் விசாரிக்க நீங்கள் சூப்பர் போலீஸ் அமைப்பு இல்லை’ என்று, அமலாக்கத்துறையை, உயர் நீதிமன்றம் கண்டித்துள்ளது.
கோலாரின் மாலுார் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., நஞ்சேகவுடா. இவர், மாலுார் நில உரிமை குழு தலைவராக இருந்த போது 80 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை 38 நபர்களுக்கு சட்டவிரோதமாக ஒதுக்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
சோதனை
ராஜண்ணா என்பவர் அளித்த புகாரில், மாலுார் போலீசார் நஞ்சேகவுடா மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். வரம்பை மீறி பண பரிமாற்றம் நடந்திருப்பது தெரிந்ததால், மாலுார் போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கின் அடிப்படையில், ஈ.டி., எனும் அமலாக்கத்துறையும் நஞ்சேகவுடா மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது. கடந்த 2024ல் நஞ்சேகவுடாவின் வீடு, அலுவலகங்களில், அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது.
இந்த சோதனையின் போது கோலார் – சிக்கபல்லாபூர் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் பணி நியமன முறைகேடுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் சிக்கின.
இந்த முறைகேட்டில் 80 லட்சம் ரூபாய் வரை நஞ்சேகவுடா சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்ததாகவும் அமலாக்கத்துறை கூறியது.
இரண்டு வழக்கையும் ஒன்றாக இணைத்து பணமோசடி வழக்காக மாற்றி விசாரணை நடத்தினர். நஞ்சேகவுடாவுக்கு சொந்தமான 1.32 கோடி ரூபாய் சொத்தை முடக்கினர்.
தன் மீதான இரண்டு வழக்குகளையும் ஒருங்கிணைத்து அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி, உயர் நீதிமன்றத்தில், நஞ்சேகவுடா மனு செய்தார். இம்மனுவை நீதிபதி அருண் விசாரித்தார்.
நஞ்சேகவுடா சார்பில் மூத்த வக்கீல் கிரண் ஜவளி, அமலாக்கத்துறை சார்பில் ராஜு வாதிட்டனர். இருதரப்பு வாதங்களும் முடிந்த நிலையில் நஞ்சேகவுடா மீது அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை, உயர் நீதிமன்றம் கடந்த 6ம் தேதி ரத்து செய்தது.
தன்னாட்சி
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் தீர்ப்பு விபரம் வெளியானது.
மனுதாரர் மீது உள்ளூர் போலீஸ் நிலையத்தில் பதிவான நில மோசடி வழக்கில் தகுந்த ஆதாரம் இல்லை என்று கூறி, லோக் ஆயுக்தா தாக்கல் செய்த அறிக்கையை, விசாரணை நீதிமன்றம் ஏற்றுள்ளது. இதனை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
உள்ளூர் போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கின் அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கை விசாரித்துள்ளது. அதனுடன் இன்னொரு வழக்கையும் இணைத்துள்ளனர். அனைத்து வழக்குகளையும் விசாரிக்க அமலாக்கத்துறை சூப்பர் போலீஸ் அமைப்பு இல்லை.
ஒரு வழக்கில் பணமோசடி நடந்துள்ளதாக அமலாக்கத்துறை கருதினால், அதுகுறித்த ஆதாரங்களை உள்ளூர் போலீஸ் நிலையங்கள் அல்லது லோக் ஆயுக்தா போன்ற விசாரணை அமைப்புகளுக்கு தான் அனுப்ப வேண்டும். அதை விடுத்து, நேரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய சட்டத்தில் இடம் இல்லை.
பால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பணி நியமனம் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அளித்த தகவலின்படி, லோக் ஆயுக்தா நடவடிக்கை எடுக்க முன்வரவில்லை.
அப்படி இருக்கும் போது அமலாக்கத்துறை தன்னிச்சையாக வழக்குப்பதிவு செய்தது ஏன். அடிப்படை வழக்கு நீதிமன்றத்தால் கைவிடப்பட்ட போது, அமலாக்கத்துறை பதிந்த வழக்கும் தானாக முடிவுக்கு வந்துவிடும்.
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி மாநிலத்தின் சட்டம் – ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு மாநில அரசுக்கு தான் உள்ளது. மாநில தன்னாட்சி விசாரணை அமைப்புகள் அதிகாரத்தை மீறி எல்லாவற்றிலும் அமலாக்கத்துறை தலையிட கூடாது.
இவ்வாறு தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.