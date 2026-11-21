வேறு மதத்தவரை காதலித்ததால் இளம்பெண்ணை கடத்திய குடும்பத்தினர்
வேறு மதத்தவரை காதலித்ததால் இளம்பெண்ணை கடத்திய குடும்பத்தினர்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:52 PM
மங்களூரு: வேறு மதத்தை சேர்ந்த இளைஞரை காதலித்த இளம்பெண்ணை, அவரது பெற்றோரே கடத்தி சென்றனர்.
தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், மங்களூரு நகரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ கல்லுாரியில், 21 வயது இளம்பெண் விடுதியில் தங்கி படிக்கிறார். முஸ்லிம் சமுதாயத்தை சேர்ந்த இவர், ஹிந்து மத இளைஞரை காதலித்தார். இவ்விஷயம் பெண்ணின் குடும்பத்தினருக்கு தெரிந்தது. மகளை கண்டித்தனர். ஆனால் அவர், தன் காதலில் உறுதியாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று முன் தினம், மருத்துவ கல்லுாரிக்கு வந்த குடும்பத்தினர், கல்லுாரி வளாகத்தில் இருந்து இளம்பெண்ணை பலவந்தமாக ஜீப்பில் ஏற்றி சென்றனர். இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவியுள்ளது.
மங்களூரு நகர் போலீஸ் கமிஷனர் சுதீர்குமார் ரெட்டி, நேற்று அளித்த பேட்டி:
இளம்பெண்ணை அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக, குடும்பத்தினர் பலவந்தமாக அழைத்து சென்றதாக தெரிகிறது. இந்த செயல் சட்டப்படி குற்றமாகும். இளம்பெண் பருவ வயதுள்ளவர். தான் எங்கு வசிக்க வேண்டும் என, முடிவு செய்யும் உரிமை சட்டப்படி அவருக்கு உள்ளது.
சம்பவம் நடந்த உடனேயே, பொதுமக்கள் போலீசாரின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருந்தால், வாகனம் வெகு துாரம் செல்வதற்கு முன்பே, தடுத்து நிறுத்தி, இளம்பெண்ணை காப்பாற்றி இருக்கலாம்.
சம்பவம் தொடர்பாக, வழக்கு பதிவு செய்து இளம்பெண்ணை கண்டுபிடிக்கும்படி, போலீசாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இளம்பெண் ஹிந்து இளைஞரை காதலித்ததாக, தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.