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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ வீட்டுக்கடன் பெற அளித்த ஆதாரங்களால் இளம்பெண்ணிடம் ரூ.48 லட்சம் மோசடி

﻿ வீட்டுக்கடன் பெற அளித்த ஆதாரங்களால் இளம்பெண்ணிடம் ரூ.48 லட்சம் மோசடி

﻿ வீட்டுக்கடன் பெற அளித்த ஆதாரங்களால் இளம்பெண்ணிடம் ரூ.48 லட்சம் மோசடி

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:56 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:56 PM

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பெங்களூரு: வீட்டுக்கடன் பெற முயற்சித்த பெண் ஊழியர், 48 லட்சம் ரூபாயை பறிகொடுத்தார்.

பெங்களூரின், ஹலசூரில் வசிக்கும், 28 வயது இளம்பெண், தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிறார். இவரது மொபைல் போனுக்கு வந்த விளம்பரத்தை கண்டு, 2025 அக்டோபரில் வீட்டுக்கடன் பெற விண்ணப்பித்தார்.

அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தில் பான் கார்டு, ஆதார் எண், தான் பணியாற்றும் அலுவலக தகவல்கள் உட்பட, பல தனிப்பட்ட தகவல்களை பதிவு செய்தார். ஆனால், சில காரணங்களால், கடன் பெறும் எண்ணத்தை விட்டு விட்டார்.

இந்நிலையில், 2026ன் மார்ச் 26ம் தேதி முதல், அவருக்கு சர்வதேச வாட்ஸாப் எண்களில் இருந்து, மிரட்டல் அழைப்புகள், மெசேஜ்கள் வர துவங்கின.

'உங்கள் பெயரில், பல லோன் செயலிகளில், கடன் பெற்றுள்ளீர்கள். அதை அடைக்காவிட்டால், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்போம்' என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

பின், ஒரு கட்டத்தில், அந்த பெண்ணின் போட்டோக்களை அவருக்கு அனுப்பி, பணம் கொடுக்காவிட்டால் இந்த போட்டோக்களை, ஆபாசமாக சித்தரித்து, சமூக வலைதளத்தில் வெளியிடும் என மிரட்டினர்.

மானத்துக்கு பயந்த அந்த பெண், அந்த நபர்கள் கூறிய வங்கி கணக்குக்கு பல கட்டங்களாக, 3.5 லட்சம் ரூபாயை அனுப்பினார்.

முன்யோசனையாக, தன் மொபைல் போனை சுவிட்ச் - ஆப் செய்த அவர், சந்தேகத்திற்கிடமான, 'ஏ.பி.கே.,' பைல்களை அழித்தார். பின், நடப்பாண்டு மே மாதம், புதிய மொபைல் போன், சிம் கார்டு வாங்கி பயன்படுத்த துவங்கினார்.

சில நாட்களுக்கு முன், வங்கி கணக்கை அவர் ஆய்வு செய்த போது, தன் அனுமதி இல்லாமல், 46 லட்சம் ரூபாய் பரிமாற்றம் நடந்திருப்பது தெரிந்தது. அதிர்ச்சி அடைந்த அவர், வங்கிக்கு சென்று புகார் அளித்தார்.

போலீசாரிடமும், சைபர் உதவி எண் 1930லும் புகார் அளிக்கும்படி வங்கியில் கூறினர். அந்த பெண்ணும் வங்கியில் கூறிய படி, புகார் அளித்து காத்திருக்கிறார்.

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