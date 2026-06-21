ரயில் முன் பாய்ந்து வாலிபர் தற்கொலை 300 மீட்டர் துாரத்திற்கு பறந்த தலை
ரயில் முன் பாய்ந்து வாலிபர் தற்கொலை 300 மீட்டர் துாரத்திற்கு பறந்த தலை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:51 PM
வர்த்துார்: பெங்களூரில், ரயில் முன் பாய்ந்து வாலிபர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். தண்டவாளத்தில் இருந்து, 300 மீட்டர் துாரத்திற்கு தலை பறந்து விழுந்து கிடந்ததை கண்டு, போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
பெங்களூரின் வர்த்துார் கொடத்தி பகுதியில் ரயில்வே தண்டவாளத்தை ஒட்டி, கிரிக்கெட் மைதானம் உள்ளது.
தண்டவாளத்திற்கும், மைதானத்திற்கு 300 மீட்டர் துாரம் உள்ளது. நேற்று முன்தினம் இரவு 9:00 மணிக்கு, மைதானத்தில் வாலிபர் தலை மட்டும் கிடந்தது. தகவல் அறிந்த வர்த்துார் போலீசார் அங்கு சென்று, தலையை மீட்டனர்.
வாலிபரை கொலை செய்து அவரது தலையை மட்டும் எடுத்து வந்து மைதானத்தில், மர்மநபர்கள் வைத்ததாக நினைத்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு மைதானத்திற்கு கிரிக்கெட் விளையாட வந்த வாலிபர்கள் சிலர், தலையில்லா உடல் கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு மீட்கப்பட்ட தலையும், நேற்று மீட்கப்பட்ட உடலும் ஒரே நபருக்கு உரியது என்பதையும், வாலிபர் ரயில் மோதி இறந்ததையும் கண்டுபிடித்தனர்.
மொபைல் போன் டவரை வைத்து விசாரித்த போது, ஆந்திராவின் சித்துாரை சேர்ந்த விஸ்வநாத், 25, என்பவர், ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்தது தெரிந்தது.
நேற்று முன்தினம் இரவு பெண் ஒருவரிடம் மொபைல் போனில் பேசிய விஸ்வநாத், 'எனக்கு வாழவே பிடிக்கவில்லை; தற்கொலை செய்கிறேன்' என்று கூறி, இணைப்பை துண்டித்துள்ளார்.
பின், அந்த வழியாக வேகமாக வந்த ரயில் முன் பாய்ந்து உள்ளார். ரயில் மோதிய வேகத்தில், தண்டவாளத்தில் இருந்து மைதானத்திற்கு அவரது தலை பறந்து வந்துள்ளது. உடலை நேற்று காலை நாய்கள் இழுத்து வந்து, மைதானத்திற்குள் போட்டு சென்றதும் தெரிந்தது.
அவர் தற்கொலை செய்ததற்கான காரணம் என்ன என விசாரணை நடக்கிறது.