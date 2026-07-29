'ஆடியோ' சர்ச்சையால் பின்னடைவு ஜமீர் அகமது கான் ஒப்புதல்
'ஆடியோ' சர்ச்சையால் பின்னடைவு ஜமீர் அகமது கான் ஒப்புதல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:49 AM
பெங்களூரு: ''ஆடியோ சர்ச்சையால், எனக்கு அரசியல் ரீதியாக பின்னடைவு ஏற்பட்டு உள்ளது,'' என, முன்னாள் அமைச்சர் ஜமீர் அகமது கான் தெரிவித்தார்.
நடப்பாண்டு நடந்த இரு சட்டசபை இடைத்தேர்தலில், தாவணகெரே தெற்கில், முஸ்லிம்களுக்கு 'சீட்' வழங்க காங்கிரஸ் தலைமை மறுத்து, மறைந்த ஷாமனுார் சிவசங்கரப்பாவின் பேரனுக்கு வழங்கியது.
இதனால் முஸ்லிம்கள் இடையே அதிருப்தி ஏற்பட்டதுடன், ஜமீர் கானும், கட்சி மேலிடத்தின் மீது கோபத்தில் இருந்தார். எனவே, இங்கு தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபடாமல், கேரளாவில் நடந்த சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட சென்றுவிட்டார்.
அத்துடன், கட்சி பிரமுகருடன் அவர் பேசிய உரையாடல் பரவியது. இந்நிலையில், தற்போது சிவகுமார் தலைமையிலான இரண்டாவது கட்ட அமைச்சர்கள் தேர்வில், தன் பெயர் இடம் பெறும் என்று காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., ஜமீர் அகமது கான் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
ஆடியோவில் உள்ள குரல் என்னுடையது அல்ல என்று ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தி விட்டேன். இது தொடர்பாக போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
விசாரணை நடந்து வருகிறது. உண்மை வெளிவரும். ஆடியோ சர்ச்சையால், எனக்கு அரசியல் ரீதியாக பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது உண்மை தான். முதல் பட்டியலில் என் பெயர் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்த்தேன். அது நடக்காதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.
இரண்டாவது பட்டியலில் என் பெயர் இடம் பெறக்கூடும் என்று நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். யாரையும் அமைச்சராக்குவதற்கு முன், மேலிடம் கணக்கெடுப்பு நடத்துகிறது. டில்லிக்கு செல்வதாலோ அல்லது கேட்பதாலோ ஒருவரை அமைச்சராக்குவதில்லை.
நான், சித்தராமையாவுக்கும், கட்சிக்கும் துரோகம் செய்துவிட்டதாக பொய் செய்தி பரப்புகின்றனர்.
துரோகம் செய்பவன் நானல்ல. ஏற்கனவே கட்சி மூத்த தலைவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டேன்.
அரசியலில் ஒருவர் வளர்ந்து வருகிறார் என்றால், அவரை மட்டம் தட்டாமல், அவரின் ஜாதியை மட்டம் தட்டுவர். இது சிறுபான்மையினர் விதிவிலக்கல்ல. நம் சமுதாயத்திலேயே ஒருவர் முன்னேறினால், சிலருக்கு பிடிப்பதில்லை.
காங்கிரசில் இருந்து விலகி ம.ஜ.த.வில் இணைகிறேன் என்பது பொய் செய்தி. எனக்கு அமைச்சர் பதவி, மரியாதையை அளித்தது காங்கிரஸ். கட்சியை விட்டு விலகும் கேள்விக்கு இடமில்லை.
நான் அமைச்சராகவில்லை என்றாலும், 2028 தேர்தலில் கட்சிக்காக உழைக்க தயாராக இருக்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.