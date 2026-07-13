﻿ லாக்கர் தேவை உயர்வால் திணறும் வங்கிகள்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:04 AM
வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கு தொடங்குவது இப்போது சில நிமிட வேலை.
வீட்டு கடன் பெறுவதும், முதலீடு செய்வதும், யு.பி.ஐ., வாயிலாக பணம் அனுப்புவதும் முன்பைவிட எளிதாகிவிட்டது.
ஆனால், ஒரு வங்கி லாக்கர் வேண்டும் என்றால்?
பல கிளைகளில் ஒரே பதில்தான் கிடைக்கிறது: “லாக்கர் காலியில்லை; காத்திருங்கள்.”
சிலருக்கு சில மாதங்கள்; பலருக்கு சில ஆண்டுகள்; இன்னும் சிலருக்கு அழைப்பு வருமா என்பதே தெரியாது.
இந்தியா முழுதும் தற்போது கிட்டத்தட்ட 60 லட்சம் வங்கி லாக்கர்கள் மட்டுமே உள்ளன. ஆனால், 2030க்குள் வசதியான இந்தியர்களுக்கு மட்டும் சுமார் 6 கோடி லாக்கர்கள் தேவைப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தற்போதைய அளவைவிட 10 மடங்கு அதிக தேவை உருவாகப்போகிறது.
இந்த பற்றாக்குறைக்கு முக்கிய காரணம், இந்தியர்களின் தங்க மோகம். நம்நாட்டின் குடும்பங்களிடம் சுமார் 25,000 டன் தங்கம் (25 லட்சம் கிலோ, அதாவது, 25,000 கோடி கிராம்) இருப்பதாக மதிப்பிடப்படுகிறது. உலகிலேயே மிகப்பெரிய தனியார் தங்க கையிருப்பு இதுதான். அதோடு, சொத்து ஆவணங்கள், உயில், பத்திரங்கள், குடும்ப பாரம்பரிய நகைகள் போன்றவற்றை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும் லாக்கர்களின் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான புதிய பணக்காரர்கள் உருவாவதும் இந்த தேவையை மேலும் உயர்த்துகிறது.
அப்படியென்றால், வங்கிகள் ஏன் அதிக லாக்கர்களை அமைப்பதில்லை?
மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது வங்கிகளுக்கு இது நல்ல வணிக வாய்ப்பாக தெரிந்தாலும், உண்மையில், வங்கி லாக்கர் என்பது அதிக லாபம் தரும் தொழில் அல்ல.
ஒரு லாக்கருக்கான ஆண்டு வாடகை சில ஆயிரம் ரூபாய்தான். ஆனால், அதற்காக பாதுகாப்பு அறை, இரட்டை சாவி அமைப்பு, கண்காணிப்பு கேமராக்கள், பாதுகாப்பு ஊழியர்கள், காப்பீடு, விதிமுறைகள் என, வங்கிகள் பெரிய செலவை ஏற்க வேண்டியுள்ளது.
அதிலும், சென்னை, மும்பை, பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் கிளை அலுவலகங்களுக்கான இடமே மிகவும் விலையுயர்ந்தது. அந்த இடத்தில் லாக்கர் வைப்பதைவிட, கடன் பிரிவு அல்லது முதலீட்டு சேவைகளை அமைத்தால் வங்கிக்கு பல மடங்கு வருவாய் கிடைக்கும்.
இது மட்டுமின்றி, ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிமுறைகளும் வங்கிகளின் செலவை அதிகரித்துள்ளன.
முன்பு லாக்கர் வழங்கும்போது பல ஆண்டுகளுக்கான பிக்சட் டிபாசிட் தொகையை கட்டாயமாக வாங்கிய வங்கிகள், தற்போது மூன்று ஆண்டுகளுக்கான வாடகைக்கு சமமான தொகையை மட்டுமே பெற முடியும். மேலும், திருட்டு, தீ விபத்து அல்லது வங்கி ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால், லாக்கரில் உள்ள பொருள்களுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டால், ஆண்டு வாடகையின் 100 மடங்கு வரை இழப்பீடு வழங்க வேண்டிய பொறுப்பும் வங்கிகளுக்கு உள்ளது.
இதனால், லாக்கர் சேவையை விரிவுபடுத்த வங்கிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை.
இதில் மற்றொரு சிக்கலும் உள்ளது.
பல லாக்கர்கள் நடைமுறையில் பயன்பாட்டில் இல்லாவிட்டாலும், புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒதுக்க முடியாத நிலையில் உள்ளன. லாக்கர் வைத்திருந்தவர் இறந்துவிட்டால், வாரிசு நியமிக்கப்படாமல் இருந்தாலோ அல்லது பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தாமல் இருந்தாலோ, சட்ட நடைமுறைகள் முடியும் வரை அந்த லாக்கரை மற்றொருவருக்கு ஒதுக்க வங்கிகளால் முடியாது. இதுபோன்ற செயலற்ற லாக்கர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருப்பதாக வங்கி துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த இடைவெளியைத்தான் தற்போது தனியார் நிறுவனங்கள் வணிக வாய்ப்பாக பார்க்க தொடங்கியுள்ளன.
24 மணி நேர தானியங்கி லாக்கர்கள், முக அடையாளம், கைரேகை, 'பின்' எண் போன்ற தொழில்நுட்பங்களுடன் தனியார் பாதுகாப்பு பெட்டக சேவைகள் அறிமுகமாகி வருகின்றன. சில வங்கிகளும் தானியங்கி டிஜிட்டல் லாக்கர் மையங்களை சோதனை அடிப்படையில் தொடங்கியுள்ளன.
ஆனால், இவை இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்தில்தான் உள்ளன. தனியார் லாக்கர் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகளை போன்ற ஒழுங்குமுறை பாதுகாப்பும், ரிசர்வ் வங்கியின் நேரடி கண்காணிப்பும் இல்லை.
நம்நாட்டில் டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள் வேகமாக வளர்ந்தாலும், சில அடிப்படை வசதி இன்னும் பற்றாக்குறையிலேயே உள்ளது.
இந்தியர்களின் செல்வம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அதற்கு ஏற்ற பாதுகாப்பு வசதிகளும் அதே வேகத்தில் வளரவில்லை என்றால், எதிர்காலத்தில் இந்த விவகாரம் வங்கி துறையில் மிக பெரிய நெருக்கடியாக மாறவும் வாய்ப்புள்ளது.