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கடந்த 2019 - 20ம் நிதி ஆண்டில் ரிசர்வ் வங்கி இரண்டாம் கட்டமாக வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன்கூட்டிய முதிர்வு விலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு கிராம் தங்கம்
முதலீடு செய்தபோது
ரூ.3,393
தற்போது கிடைப்பது
ரூ.14,199
லாபம்
ரூ.10,806 (318.47%)
/செய்திகள்/வர்த்தகம்/வங்கி மற்றும் நிதி/ தங்க பத்திர முதலீடு 318 சதவிகிதம் லாபம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:50 AM
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கடந்த 2019 - 20ம் நிதி ஆண்டில் ரிசர்வ் வங்கி இரண்டாம் கட்டமாக வெளியிட்ட தங்க பத்திரங்களுக்கான முன்கூட்டிய முதிர்வு விலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு கிராம் தங்கம்
முதலீடு செய்தபோது
ரூ.3,393
தற்போது கிடைப்பது
ரூ.14,199
லாபம்
ரூ.10,806 (318.47%)