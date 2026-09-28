தனியார் மூலதன செலவினம் ரூ.3.20 லட்சம் கோடியாக உயரும்: ரிசர்வ் வங்கி கணிப்பு
தனியார் மூலதன செலவினம் ரூ.3.20 லட்சம் கோடியாக உயரும்: ரிசர்வ் வங்கி கணிப்பு
ADDED : செப் 28, 2026 07:20 AM
புதுடில்லி: நடப்பு நிதியாண்டில், நாட்டின் தனியார் துறையின் மூலதன செலவினம் வலுவாக இருக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்.பி.ஐ.,) கணித்துள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள செப்., மாத செய்தி அறிக்கை கட்டுரையில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளதாவது:
கடந்த நிதியாண்டில் தனியார் துறையின் மூலதனச் செலவினம் 2.60 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் அது 3.20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த நிதியாண்டில் ஒட்டுமொத்த திட்டங்களின் மொத்த மதிப்பீடு 4.40 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
இது, அதற்கு முந்தைய நிதியாண்டில் 3.70 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது. முதலீட்டு துறையில் மின்சாரத் துறை முன்னிலையில் இருக்க, உள்கட்டமைப்பு துறை தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் கடன்கள், வெளிநாட்டு வர்த்தக கடன்கள் மற்றும் பங்கு வெளியீடு ஆகிய மூன்று வழிகளின் மூலமாகவும் நிதியளிக்கப்படும் திட்டங்களின் நிலவரம், நடப்பு நிதியாண்டிலும் மூலதன முதலீடு மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதை காட்டுகிறது.
சமீப ஆண்டுகளில் இந்திய நிறுவனங்களின் கடன் கணிசமாக குறைந்து, நிதிநிலை அறிக்கை பலமடைந்துள்ளது. மேலும், உள்நாட்டு வங்கி அமைப்பும், நாட்டின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருகிறது.
இருப்பினும், உலகளாவிய நிச்சயமற்ற சூழல் முதலீட்டு மனநிலையை சற்று மந்தமாக்கக்கூடும் என்பதால், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட திட்டங்களை உரிய காலத்தில் செயல்படுத்துவது மிகவும் அவசியமாகும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.