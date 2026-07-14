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﻿ சில்லரை விலை பணவீக்கம் ஜூனில் 4.38% ஆக உயர்வு

﻿ சில்லரை விலை பணவீக்கம் ஜூனில் 4.38% ஆக உயர்வு

ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:36 AM

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ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:36 AM

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புதுடில்லி: நுகர்வோர் விலை குறியீடு அடிப்படையிலான நாட்டின் சில்லரை விலை பணவீக்கம், கடந்த ஜூன் மாதத்தில் 4.38 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜூன் மாதத்துக்கான பணவீக்க தரவுகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதில், சில்லரை விலை பணவீக்கம், முந்தைய மே மாதத்தின் 3.93 சதவீதத்திலிருந்து கடந்த மாதம் 4.38 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உணவு பொருட்களின் விலை உயர்வே இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. உணவு பொருட்கள் பிரிவில் பணவீக்கம் ஜூன் மாதம் 5.32 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. இது மே மாதத்தில் 4.78 சதவீதமாக இருந்தது.

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