தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/வங்கி மற்றும் நிதி/﻿ சில்லரை விலை பணவீக்கம் 4.45 சதவீதமாக உயர்வு

﻿ சில்லரை விலை பணவீக்கம் 4.45 சதவீதமாக உயர்வு

﻿ சில்லரை விலை பணவீக்கம் 4.45 சதவீதமாக உயர்வு

1

ADDED : ஆக 13, 2026 07:14 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 07:14 AM

1

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: கடந்த ஜூலையில், நாட்டின் சில்லரை விலை பணவீக்கம் சிறிது உயர்ந்துள்ளதாக, மத்திய அரசின் புள்ளிவிபரம் தெரிவிக்கிறது.

ஜூன் மாதத்தில் 4.38 சதவீதமாக இருந்த சி.பி.ஐ., எனப்படும் நுகர்வோர் விலை பணவீக்கம், ஜூலையில் 4.45 சதவீதமாக உயர்ந்தது. உணவு பணவீக்கம் 5.32 சதவீதத்தில் இருந்து 5.52 சதவீதமாக உயர்ந்ததே, சில்லரை விலை பணவீக்கம் சிறிது உயர காரணமானதாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகமான என்.எஸ்.ஓ., தெரிவித்துள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us