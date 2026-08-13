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புதுடில்லி: கடந்த ஜூலையில், நாட்டின் சில்லரை விலை பணவீக்கம் சிறிது உயர்ந்துள்ளதாக, மத்திய அரசின் புள்ளிவிபரம் தெரிவிக்கிறது.
ஜூன் மாதத்தில் 4.38 சதவீதமாக இருந்த சி.பி.ஐ., எனப்படும் நுகர்வோர் விலை பணவீக்கம், ஜூலையில் 4.45 சதவீதமாக உயர்ந்தது. உணவு பணவீக்கம் 5.32 சதவீதத்தில் இருந்து 5.52 சதவீதமாக உயர்ந்ததே, சில்லரை விலை பணவீக்கம் சிறிது உயர காரணமானதாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகமான என்.எஸ்.ஓ., தெரிவித்துள்ளது.
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சில்லரை விலை பணவீக்கம் 4.45 சதவீதமாக உயர்வு
சில்லரை விலை பணவீக்கம் 4.45 சதவீதமாக உயர்வு
ADDED : ஆக 13, 2026 07:14 AM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:14 AM
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புதுடில்லி: கடந்த ஜூலையில், நாட்டின் சில்லரை விலை பணவீக்கம் சிறிது உயர்ந்துள்ளதாக, மத்திய அரசின் புள்ளிவிபரம் தெரிவிக்கிறது.
ஜூன் மாதத்தில் 4.38 சதவீதமாக இருந்த சி.பி.ஐ., எனப்படும் நுகர்வோர் விலை பணவீக்கம், ஜூலையில் 4.45 சதவீதமாக உயர்ந்தது. உணவு பணவீக்கம் 5.32 சதவீதத்தில் இருந்து 5.52 சதவீதமாக உயர்ந்ததே, சில்லரை விலை பணவீக்கம் சிறிது உயர காரணமானதாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகமான என்.எஸ்.ஓ., தெரிவித்துள்ளது.