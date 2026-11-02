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நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் புதிய பங்கு வெளியீட்டின் வாயிலாக நிறுவனங்கள் திரட்டிய நிதி 30 சதவீதம் அதிகரித்து 84,400 கோடி ரூபாயாகி உள்ளதாக ‘கிரான்ட் தோர்ன்டன்’ நிறுவனத்தின் ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது.
ஏப்ரல்–செப்டம்பர், 2026ல் திரட்டிய நிதி ரூ.84,400 கோடி
புதிதாக ஐ.பி.ஒ., வெளியிட்டவை 71 நிறுவனங்கள்
செப்டம்பரில் பங்கு வெளியிட்டவை 32 நிறுவனங்கள்
செப்டம்பரில் திரட்டிய நிதி ரூ.40,400 கோடி
அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் நிகர முதலீடு ரூ.13,900 கோடி
எதிர்வரும் பங்கு வெளியீடுகள் பெரிய நிறுவனங்கள்: 100; சிறு, குறு நிறுவனங்கள்: 159
(ஆதாரம்: கிராண்ட் தோர்ன்டன் பாரத் )
/செய்திகள்/வர்த்தகம்/வங்கி மற்றும் நிதி/6 மாதங்களில் ஐ.பி.ஓ.,வில் குவிந்த ரூ.84,400 கோடி
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:25 PM
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நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் புதிய பங்கு வெளியீட்டின் வாயிலாக நிறுவனங்கள் திரட்டிய நிதி 30 சதவீதம் அதிகரித்து 84,400 கோடி ரூபாயாகி உள்ளதாக ‘கிரான்ட் தோர்ன்டன்’ நிறுவனத்தின் ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது.
ஏப்ரல்–செப்டம்பர், 2026ல் திரட்டிய நிதி ரூ.84,400 கோடி
புதிதாக ஐ.பி.ஒ., வெளியிட்டவை 71 நிறுவனங்கள்
செப்டம்பரில் பங்கு வெளியிட்டவை 32 நிறுவனங்கள்
செப்டம்பரில் திரட்டிய நிதி ரூ.40,400 கோடி
அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் நிகர முதலீடு ரூ.13,900 கோடி
எதிர்வரும் பங்கு வெளியீடுகள் பெரிய நிறுவனங்கள்: 100; சிறு, குறு நிறுவனங்கள்: 159
(ஆதாரம்: கிராண்ட் தோர்ன்டன் பாரத் )