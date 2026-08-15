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﻿ மொத்த விலை பணவீக்கம் 9.78 சதவீதமாக குறைந்தது

﻿ மொத்த விலை பணவீக்கம் 9.78 சதவீதமாக குறைந்தது

ADDED : ஆக 15, 2026 06:48 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:48 AM

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புதுடில்லி: எரிபொருள் மற்றும் உணவு பொருட்களின் விலை சற்று குறைந்ததை அடுத்து , ஜூலை மாதத்தில் நாட்டின் மொத்த விலை பணவீக்கம் 9.78 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.

முந்தைய ஜூன் மாதத்தில் மொத்த விலை பண வீக்கம் 9.87 சதவீதமாக இருந்தது.

மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, எரிபொருள் மற்றும் மி ன்சார பிரிவு பணவீக்கம் ஜூன் மாதத்தில் 27.41 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், ஜூலை மாதத்தில் 20.05 சதவீதமாக சரிந்துள்ளது.

உணவு பொருட்களின் பணவீக்கம் 5.49 சதவீதத்திலிருந்து 5.44 சதவீதமாக சற்றே குறைந்துள்ளது.அதேவேளையில், தயாரிப்பு பொருட்களின் பணவீக்கம் 7.48 சதவீதத்திலிருந்து 8.29 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மொத்த விலை குறியீட்டு முறை படிப்படியாக கைவிடப்பட்டு, பி.பி.ஐ., எனும் உற்பத்தி வி லை குறியீட்டு முறை முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ஜூலை யிலும் உற்பத்தியாளர்களு க்கான விலை குறியீடு மாற்றமின்றி 9.6 சதவீதமாகவே நீ டிக்கிறது.

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