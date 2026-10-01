1 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி; தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அரசு அழைப்பு
1 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு திறன் பயிற்சி; தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அரசு அழைப்பு
ADDED : அக் 01, 2026 06:53 AM
சென்னை: இந்தாண்டில், ஒரு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க, வெற்றி திறன் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ், பல்வேறு தொழில் பயிற்சி அளிக்க, தொழில் நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு, தமிழக திறன் மேம்பாட்டு கழகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
த.வெ.க., அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில், 'வெற்றி திறன் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் நடப்பாண்டில், 12 லட்சம் கல்லுாரி மாணவர்களுக்கும், ஒரு லட்சம் வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கும் திறன் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். 'இதற்கு 150 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது' என, அறிவிக்கப்பட்டது.
இதைதொடர்ந்து, அத்திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழக திறன் மேம்பாட்டு கழகத்திற்கு, தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அனுமதி அளித்துள்ளது. தற் போது, வெற்றி திறன் பயிற்சி திட்டத்தில், இளைஞர்களுக்கு குறுகிய கால திறன் பயிற்சி வழங்க விருப்பம் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள், தொழில் பயிற்சி நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பயிற்சி வழங்குனர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு, திறன் மேம்பாட்டு கழகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.