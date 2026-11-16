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சான்பிரான்சிஸ்கோ: செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்திற்கு தேவையான வினியோக தொடரை ஒருங்கிணைந்து பாதுகாக்க, இந்தியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.
ஆஸ்திரேலியா, இஸ்ரேல், ஜப்பான், தென்கொரியா, கத்தார், சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் ஆகியவை இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட மற்ற நாடுகள் ஆகும்.
செமிகண்டக்டர் உற்பத்திக்கும், அதன் வாயிலாக செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களுக்கும் தேவையான சிலிக்கான் மற்றும் முக்கிய கனிமங்களின் வினியோக தொடரை பாதுகாக்கும் நோக்கில், இந்த திட்டத்தை அமெரிக்கா கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் அறிவித்திருந்தது.
ஏ.ஐ., வினியோக தொடர் பாதுகாப்பு இந்தியா உட்பட 10 நாடுகள் ஒப்பந்தம்
ஏ.ஐ., வினியோக தொடர் பாதுகாப்பு இந்தியா உட்பட 10 நாடுகள் ஒப்பந்தம்
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:06 PM
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சான்பிரான்சிஸ்கோ: செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்திற்கு தேவையான வினியோக தொடரை ஒருங்கிணைந்து பாதுகாக்க, இந்தியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.
ஆஸ்திரேலியா, இஸ்ரேல், ஜப்பான், தென்கொரியா, கத்தார், சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் ஆகியவை இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட மற்ற நாடுகள் ஆகும்.
செமிகண்டக்டர் உற்பத்திக்கும், அதன் வாயிலாக செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களுக்கும் தேவையான சிலிக்கான் மற்றும் முக்கிய கனிமங்களின் வினியோக தொடரை பாதுகாக்கும் நோக்கில், இந்த திட்டத்தை அமெரிக்கா கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் அறிவித்திருந்தது.