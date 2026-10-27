நறுமண பொருள் ‘ஸ்டார்ட்அப்’களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானிய உதவி: வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அழைப்பு
நறுமண பொருள் ‘ஸ்டார்ட்அப்’களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானிய உதவி: வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அழைப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM
சென்னை: மஞ்சள், ஏலக்காய் உள்ளிட்ட நறு மண பொருட்கள் சார்ந்த புதிய தொழில் கொண்டு ஸ்டார்ட்அப்களை நடத்தும் தொழில்முனைவோருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் எ னவும், இதில் பலனடைய விரும்பும் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து வேளாண் தொழில்நுட்ப வணிக காப்பகத்தின் சி.இ.ஓ., ஞானசம்பந்தம் கூறியதாவது:
நறுமண பொருள் சார்ந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் நறுமண பொருள் வாரியத்தின் சார்பில் மூன்று இடங்களில் நறுமண பொருள் வணிக காப்பக மையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ள ன.
கர்நாடக மாநிலம் மைசூருவில் உள்ள சி.எப்.டி.ஆர்.ஐ., தஞ்சாவூரில் உள்ள நிப்டெம், கோவையில் உள்ள வேளாண் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய மூன்று இடங்களில் கடந்த இ ரண்டு ஆண்டுகளாக செயல்படுகின்றன. தமிழகத்தில் மஞ்சள் அதிகம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
இதைதவிர மிளகாய் வற்றல், ஜாதிபத்திரி, கிராம்பு, மிளகு உள்ளிட்ட பொருட்களில் நவீன இயந்திரம், தரத்தை அறியும் கருவி, புதிய மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருள், ஏற்றுமதி செய்வதற்கான புதிய தொழில்நுட்பம் என எதுவாகவும் இருக்கலாம்.
இந்த ஐடியாவை மேம்படுத்தி அதற்கான வழிகாட்டல்களும், 100 சதவீத மானியமாக 10 லட்சம் ரூபாய் வரை நிதியுதவியும் வழங்கப்படும்.
ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் புதிய யோசனைகளை வைத்திருந்தால் எங்கள் வணிக காப்பகத்தை அணுகுமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு கூறினார்.