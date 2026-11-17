½‘இறால் ஏற்றுமதி வருவாய் 12 சதவீதம் உயரும்’: ‘கிரிசில் ரேட்டிங்ஸ்’ கணிப்பு
½‘இறால் ஏற்றுமதி வருவாய் 12 சதவீதம் உயரும்’: ‘கிரிசில் ரேட்டிங்ஸ்’ கணிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
புதுடில்லி: அமெரிக்காவின் தே வை மீண்டு வருவதால் நடப்பு நிதியாண்டில் இறால் ஏற்றுமதி வருவாய் 10 – 12 சதவீதம் உயரும் என சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான ‘கிரிசில் ரேட்டிங்ஸ்’ கணித்து உள்ளது.
இது குறித்த அறிக்கை:
இந்தியா, மிக அதிகமாக இறால் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக அமெரிக்கா உள்ளது. தற்போது அந்நாட்டின் இறக்குமதி தேவை மீண்டு வருவது, நாட்டின் இறால் ஏற்றுமதி துறையின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய உந்து சக்தியாக இருக்கும்.
அமெரிக்க வரி விதிப்பு கொள்கைகள் குறித்த தெளிவு அதிகரித்துள்ளதால், இறாலுக்கான ஆர்டர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி சரக்கு போக்குவரத்து மீண்டும் அதிகரித்துள்ளன. இதனால், நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த இறால் ஏற்றுமதியில் அமெரிக்காவின் பங்கு 45 சதவீதமாக உயரும்.
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட இறால் பொருட்களின் ஏற்றுமதி, 18–20 சதவீதம் வளர்ச்சி காண வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.