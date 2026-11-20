20 ஆண்டுகால பழைய கப்பல்களை இந்தியாவில் பதிவு செய்ய அனுமதி: கப்பல் பதிவு விதிமுறைகளில் தளர்வு
20 ஆண்டுகால பழைய கப்பல்களை இந்தியாவில் பதிவு செய்ய அனுமதி: கப்பல் பதிவு விதிமுறைகளில் தளர்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:47 PM
புதுடில்லி: நாட்டின் கப்பல் போக்குவரத்து துறையை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், 20 ஆண்டுகள் பழமையான கப்பல்களையும் இந்திய கொடியின் கீழ் பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில் அரசின் விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டு உள்ளன.
இதன் வாயிலாக உள்நாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து திறன் அதிகரிப்பதுடன், சரக்கு போக்குவரத்துக்கு வெளிநாட்டு கப்பல்களை சார்ந்திருப்பதும் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடல்சார் நிர்வாக இயக்குநரகம் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவின்படி, 15 – 20 ஆண்டுகள் வயதுடைய எண்ணெய் கப்பல்களை குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இந்திய கொடியின் கீழ் பதிவு செய்யலாம். இதற்கு, ஐந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழுவின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
இக்குழு, பழைய கப்பல்களின் தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு தகுதி ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்த பிறகே பதிவேட்டில் சேர்க்க அனுமதி வழங்கும். இதற்கு முன், 20 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட கப்பல்களை பதிவு செய்ய அனுமதி கிடையாது. புதிய விதிமுறைகள் வாயிலாக இந்த வரம்பு நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்குழு, பழைய கப்பல்களின் தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு தகுதி ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்த பிறகே பதிவேட்டில் சேர்க்க அனுமதி வழங்கும்.